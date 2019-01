USR depune proiect legislativ de abrogare a legii recursului compensatoriu USR va depune luni un proiect de lege de abrogare a legii privind recursul compensatoriu, in baza careia mii de deținuți au fost eliberați din penitenciare inainte de termen. Decizia USR vine dupa ce un tanar de 25 de ani a fost ucis la sfarșitul saptamanii de un barbat eliberat mai devreme din inchisoare, in baza acestei legi. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

