USR: Decizia CCR privind Codul administrativ, o victorie în lupta anticorupţie Uniunea Salvati Romania (USR) apreciaza ca decizia CCR de marti prin care Codul administrativ a fost declarat neconstitutional in ansamblu este o victorie in lupta anticoruptie, deoarece, in opinia acestui partid, planul PSD-ALDE era sa renunte la toate criteriile de integritate si performanta si sa politizeze intreaga administratie. "Am fost singurul partid care a spus ca acest Cod administrativ nu era necesar. Ma bucur ca nu vor intra in vigoare pensiile speciale pentru primari, viceprimari, presedinti si vicepresedinti de consiliu judetean, numirile politice in administratie si luarea deciziilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

