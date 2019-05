Stiri pe aceeasi tema

- Dan Barna a declarat ca liderul grupului ALDE în PE, Guy Verhofstadt, ar vrea sa participe la un miting al USR-PLUS, pe 24 mai, la București. Acesta a precizat ca Alianța 2020 vrea sa faca parte din noul grup europarlamentar alaturi de parți din ALDE, En Marche și Ciudadanos, în viitoarea…

- ALDE Europa si partidele partenere, En Marche din Franta si Ciudadanos din Spania, se vor implica in campania electorala din Romania pentru alegerile europene de partea Aliantei 2020 USR PLUS si vor forma, ulterior, un nou grup in Parlamentul European, a declarat sambata, la Bistrita, deputatul USR…

- Alianța USR - PLUS acuza o „acțiune coordonata” de distrugere și vandalizare a corturilor și afișelor în București, președintele USR, Dan Barna, distribuind pe Facebook un videoclip cu un astfel de afiș sfâșiat.„Noaptea trecuta, ca hoții, în București, ne-au…

- Dacian Ciolos, presedintele PLUS, care deschide lista aliantei pentru europarlamentare, a declarat ca ''astazi se face un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali'' si se propune romanilor o adevarata alternativa politica. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania…

- Alianta dintre Uniunea Salvati Romania si PLUS a depus, marti, la Biroul Electoral Central, 500.000 de semnaturi, pentru participarea la alegerile europarlamentare din 26 mai. "Astazi facem un pas in plus pentru a scapa Romania de hotie si de penali si pentru a reincepe drumul Romaniei spre Europa,…

- Co-presedintele Aliantei 2020 USR-PLUS, Dan Barna, a declarat, sâmbata, ca formatiunea sa este interesata de constituirea unei grupari de partide pro-europene noi la nivel european. "Alianta USR-PLUS propune un aer proaspat în politica, un aer proaspat asumat, cu oameni noi,…

- Co-presedintele Aliantei 2020 USR-PLUS, Dan Barna, a declarat, sambata, ca formatiunea sa este interesata de constituirea unei grupari de partide pro-europene noi la nivel european. "Alianta USR-PLUS propune un aer proaspat in politica, un aer proaspat asumat, cu oameni noi, cu cariera…

- Biroul Electoral Central (BEC) a respins joi cererea de inscriere a Aliantei USR PLUS, se arata intr-un comunicat de presa. „Biroul Electoral Central (BEC) a decis astazi in mod abuziv respingerea cererii de inscriere in competitia electorala a Aliantei 2020 USR PLUS pentru alegerile europarlamentare.…