Stiri pe aceeasi tema

- ”Sunt in Cluj, am avut bucuria sa țin un curs unor oameni excepționali. Imi pare rau ca nu sunt in Piața acum alaturi de colegii mei care-mi doresc, din tot sufletul, sa se adune și sa fie impreuna in Piața. E foarte important sa ne luptam pentru drepturile noastre, pentru a fi respectați, pentru…

- Dosarul evenimentelor violente din 10 august a fost cerut de DIICOT, de la Secția Parchetelor Militare. Procurorii structurii de lupta impotriva criminalitații organizate analizeaza o posibila conexare a acestuia cu un alt dosar in care se cerceteaza aceleași evenimente. Este de vorba de plangerea inaintata…

- Colonelul Sebastian Cucoș, fostul șef al Jandarmeriei Romane, inlocuit de la conducerea instituției dupa violențele de la mitingul din 10 august 2018, a fost trimis joi la Valea Uzului, pentru a coordona activitațile forțelor de ordine, pe fondul tensiunilor izbucnite la cimitirul eroilor, relateaza…

- Judecatorul care analizeaza dosarul fostului deputat Sebastian Ghița a solicitat cercetarea administrativa a conducerii Poliției Prahova, intrucat de patru luni polițiștii nu au adus la proces un martor. In aceste condiții, magistratul Iulian Dragomir a cerut ca martorul sa fie adus de Brigada Speciala…

- Imagini revoltatoare cu un paramedic SMURD care lovește cu un parizer in cap un pacient inconștient au fost postate pe rețelele de socializare. Internauții au fost revoltați, iar ministrul de Interne, Carmen Dan a cerut ca IGSU si DSU sa ia masuri urgente in acest caz. In imaginile postate sambata,…

- „Tupeu maxim. Carmen Dan recidiveaza in folosirea abuziva a functiei de ministru de Interne impotriva unor cetateni care protesteaza pasnic si trece de la folosirea fortei impotriva lor, asa cum s-a intamplat anul trecut la mitingul din 10 august, la amenintari cu plangeri penale care sa-i bage in…

- Programul de munca 996 (munca peste prgroam), adica de la 9 dimineata la 9 seara, 6 zile pe saptamâna, sustinut în China de antreprenori precum Jack Ma, cel mai bogat om din Asia si fondatorul Alibaba, a stârnit un val de proteste din partea programatorilor chienzi. Companii americane…