Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) critica decizia presedintelui Klaus Iohannis de a semna decretele de numire in functie pentru noii ministri doriti de premierul Viorica Dancila. Astfel, Ramona Manescu a devenit ministru de Externe, Nicolae Moga, ministru de Interne si Mihai Fifor, vicepremier…

- Deputatul USR Stelian Ion a catalogat miercuri ca fiind 'dezonorante' pentru Klaus Iohannis numirile ministrilor propusi de PSD pentru ca noul sef de la Interne a fost in cercul lui Radu Mazare si Nicusor Constantinescu, iar Ramona Manescu nu-si poate justifica averea. Deputatul spune ca totul este…

- Presedintele Kaus Iohannis a semnat miercuri decretele de revocare din functii pentru Teodor Melescanu si Carmen Dan si pentru numirea noilor ministri a Externe si Interne, Ramona Manescu si Nicolae Moga, precum si a lui Mihai Fifor in functia de vicepremier.

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri dimineața decretele prin care sunt numiți in Guvern Ramona Manescu, la Externe, Nicolae Moga, la Interne, și Mihai Fifor in funcția de vicepremier pentru parteneriate strategice. Noii miniștri depun juramantul la ora 11:00. Klaus Iohannis a semnat decretele…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, numirea lui Nicolae Moga in functia de ministru al Afacerilor Interne si a Ramonei Manescu - ministru al Afacerilor Externe, conform unui anunt al Administratiei...

- Propunerile pentru noii ministri au ajuns la Cotroceni. Iohannis, obligat sa raspunda in 10 zile! Propunerile premierului Viorica Dancila pentru schimbarile din cabinetul sau au ajuns, marți, la Cotroceni. Premierul il propune pe Nicolae Moga la Ministerul de Interne, in locul lui Carmen Dan. In timp…

- Comitetul Executiv (CEX) al PSD a decis ca partidul sa aiba candidat propriu la prezidentiale, insa Viorica Dancila si-ar dori sa primeasca sustinerea ALDE si ProRomania. In schimb, Gabriela Firea insista pentru un candidat comun, care sa nu vina neaparat din PSD. Carmen Dan a demisionat din fruntea…

- PSD a decis, luni, remanierea ministrilor de Interne si de Externe, Carmen Dan si Teodor Melescanu. Potrivit deciziei Comitetului Executiv National, locul lui Carmen Dan va fi luat de senatorul PSD Nicolae Moga, iar cel al lui Teodor Melescanu, portofoliul detinut de ALDE, va reveni Ramonei Manescu.…