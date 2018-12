Stiri pe aceeasi tema

- Președintele USR, Dan Barna, i-a cerut, joi, la Parlament, președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, sa nu mai blocheze la nivel legislativ inițiativa „Fara penali in funcții publice” și sa o trimita catre Curtea Constituționala a Romaniei conform mediafax. „Liviu Dragnea incearca…

- "Liviu Dragnea incearca sa blocheze initiativa 'Fara penali in functii publice' la nivelul secretariatului Parlamentului. Incercand sa vedem care este stadiul, tocmai am aflat ca initiativa nu a fost inca trimisa la Curtea Constitutionala, desi semnaturile au fost depuse din 21 septembrie. Pe 26…

- Presedintele USR, Dan Barna, i-a cerut, joi, la Parlament, presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, sa nu mai blocheze la nivel legislativ initiativa „Fara penali in functii publice” si sa o trimita catre Curtea Constitutionala a Romaniei.

- Curtea Constitutionala va dezbate pe 12 decembrie sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind modificarile aduse Legii 35/1997, prin care functia de Avocat al Poporului este asimilata ca rang cu functia de ministru, beneficiind in mod corespunzator de toate drepturile acestuia, printre care si…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a fost intrebat, marti, la Parlament, daca va da o ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. El a evitat sa dea un raspuns categoric si a precizat ca va raspunde la momentul potrivit. Afirmatia ministrului vine in contextul in care PSD ii reproseaza ca nu…

- Camera Deputatilor a sesizat, in data de 8 octomnrie, Curtea Constitutionala cu privire la existenta unui conflict intre Ministerul Public si Parlament, legat de protocolul SRI - Parchetul General din anul 2016, informeaza Mediafax, citand surse politice. Sesizarea la CCR a fost semnata de…

- "Astazi, initiativa 'Fara penali' va fi transmisa la Curtea Constitutionala. Am depus 850.000 de semnaturi validate de catre primariile din tara. Mai erau aproape 100 de localitati in care primarii au refuzat din diverse motive sa ne elibereze semnaturile, iar in acest context in care statul de drept…

- Liderul grupului deputaților PNL, Raluca Turcan, a afirmat, marți, ca sesizarea la CCR asupra existenței unui conflict intre Parlament și Ministerul Public a fost facuta "pe furiș", la fel ca in cazul OUG 13, de catre persoanele care raspund "la comanda directa a lui Liviu Dragnea"."PSD și…