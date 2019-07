Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a declarat joi ca i-a cerut ministrului Sanatatii sa-i demita pe directorul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), pentru defectiunea din sistemul informatic al Casei, si pe purtatorul de cuvant al institutiei, pentru declaratiile facute. Afirmatia sa…

- Viorica Dancila a cerut ministrului Sanatatii Sorina Pintea demisia presedintelui CNAS Razvan Teohari Vulcanescu si purtatorului de cuvant al institutiei Daniel Osmanovici in urma declaratiilor facute de cel din urma in care a spus ca "oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem".

- „Am vazut declaratiile purtatorului de cuvant de la Casa Asigurarilor de Sanatate ceea ce arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. De aceea, solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant al Casei Asigurarilor de Sanatate si a directorului CNAS. Nu vom accepta niciodata ca un functionar…

- Prmierul Viorica Dancila a cerut ministrului Sanatații Sorina Pintea demisia președintelui CNAS Razvan Teohari Vulcanescu și purtatorului de cuvant al instituției Daniel Osmanovici in urma declarațiilor facute de cel din urma in care a spus ca "oamenii mor si cu un sistem, si fara un sistem", conform…

- Purtatorul de cuvant al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), Daniel Osmanovici, vine cu explicatii dupa declaratia socanta de ieri: "oamenii mor oricum, si cu, si fara sistem". Osmanovici a sustinut, joi, intr-o interventie telefonica la B1 TV, ca declaratia sa a fost interpretata…

- Deputatul PNL, Antoneta Ionita, cere demisia purtatorului de cuvant al CNAS, dupa ce acesta a declarat ca oamenii ar muri chiar daca sistemul pentru cardurile de sanatate ar functiona, asa ca opinia publica sa nu mai insiste pe acest subiect al blocarii sistemului.

- Guvernul are nevoie de 172,55 miliarde lei pentru a acoperi pensiile in urmatorii patru ani, potrivit recalcularii si majorarii prevazute in noua lege a pensiiilor, promulgata luni de presedintele Klaus Iohannis, atrage atentia Uniunea Salvati Romania. Asta inseamna, potrivit unui calcul facut…

- Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), vrea sa angajeze, pana la sfarsitul anului, sase specialisti IT, pe care sa-i plateasca cu un salariu de 5.000 de euro, a declarat președintele instituției, Razvan Vulcanescu. Preşedintele CNAS a participat sâmbătă la Hackathon4Health…