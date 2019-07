Stiri pe aceeasi tema

- USR considera ca Nicolae Moga nu este calificat pentru funcția de ministru de Interne și ca, in MAI, incompetența se rasfrange de sus in jos, de la ministru la subordonați, a transmis formatiunea, luni, dupa audierea prim-adjunctului STS in comisia de aparare din Camera Deputatilor. "Sub conducerea…

- In urma cazului Caracal, ministrul de Interne si seful STS au fost convocati luni la audiere in Comisia de Aparare a Camerei Deputatilor.Deputatul Dorel Caprar, presedintele Comisiei pentru aparare a Camerei, a anuntat ca, in urma evenimentelor de la Caracal, s-a decis convocarea pentru luni a unei…

- Comisia pentru aparare a Camerei Deputaților se reunește, luni, de la ora 15.30, chiar daca niciunul dintre cei chemați la audieri nu a confirmat inca participarea, respectiv ministrul de Interne, directorul STS, fostul șef al Poliției Romane și cel interimar.Potrivit unui anunț intern al…

- Bucuresti, 28 iul /Agerpres/ - Aproximativ 400 de persoane, printre care si numeroase femei imbracate in haine negre, participa duminica seara la o actiune de protest organizata in fata Ministerului de Interne. Actiunea feminista "Cade una, cadem toate!" a fost initiata, pe retelele de socializare in…

- Sedinta a Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor Foto arhiva O sedinta a Comisiei de Aparare din Camera Deputatilor este convocata mâine pentru a se analiza modul cum si-au exercitat atributiile de serviciu angajati ai Ministerului Afacerilor Interne si cei ai Serviciului de Telecomunicatii…

- Comisia de aparare din Camera Deputatilor a decis sa ii cheme luni la audieri pe reprezentantii STS, MAI, DGIPI, dar si pe sefii demisi ai politiei din Olt. “Avand in vedere evenimentele recente de la Caracal, precum si numeroasele semnalari din mass media, referitoare la modul deficitar de exercitare…

- Presedintele Klaus Iohannis le-a cerut ministrului de Interne si directorului STS ca cercetarile in cazul de la Caracal sa fie desfasurate cu maxima celeritate, asteptand la sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii de marti o prima evaluare asupra situatiei, informeaza un comunicat transmis vineri…

- La solicitarea premierului Viorica Dancila, ministrul afacerilor interne, Nicolae Moga, va coordona direct, la fața locului, ancheta care sa clarifice de urgența modul in care autoritațile au intervenit in cazul cutremurator din județul Olt. De asemenea, prim-ministrul Romaniei a cerut ministrului afacerilor…