Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul a fost audiat miercuri la Parchetul de pe langa Curtea de Apel, iar procurorii au decis sa nu il retina. Publicatia "Zaman Romania" sustine ca autoritatile turce au emis un mandat de extradare pe numele lui Kamil Demirkaya la ordinul presedintelui Turciei, Recep Erdogan. Jurnalistul este…

- USR cere autoritaților romane sa opreasca acțiunile de extradare in Turcia a ziaristului Kamil Demirkaya care lucreaza la publicația Zaman Romania, spunand ca extradarea acestuia ar fi un semnal ca autoritațile de la București au abdicat de la apararea unor drepturi fundamentale.

- Zaristul turc Kamil Demirkaya, a fost ridicat ieri de politistii din Bucuresti si dus la Parchetul Curtii de Apel Bucuresti ca urmare a unui mandat de extradare emis de autoritatile din Turcia. Dupa ce a fost informat de existenta documentului, jurnalistul a fost lasat sa plece acasa.Astazi,…

- Ministrul Justiției Tudorel Toader a reacționat joi dimineața dupa ce europarlamentarul Cristian Preda i-a solicitat sa opreasca procedura de extradare a ziaristului turc Kamil Demirkaye„Cristian Preda imi cere sa opresc procedura de extradare a unui jurnalist turc! In conditiile legii, procedura…

- Presedintele USR, Dan Barna, spune ca vizita pe care premierul Viorica Dancila o efectueaza in Turcia, Emiratele Arabe Unite si Kuweit seamana izbitor de mult cu turneele lui Nicolae Ceausescu prin Asia, Africa sau Orientul Mijlociu in cautarea sustinerii, principala concluzie fiind ca "pe plan extern…

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, a comentat dezbaterea din Comisia pentru libertati civile a Parlamentului European (PE) privind situatia de la Bucuresti si, in acest context, a afirmat ca Romania nu este cea a coruptilor, si nici a unei adunari de europarlamentari veniti cu punctaj de la Liviu…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a cerut marti comunitatii internationale, in special Uniunii Europene, mai multe fonduri pentru refugiatii sirieni aflati in Siria, solicitare ce survine in aceeasi zi in care Comisia pentru buget a Parlamentului European a aprobat taierea a 70 de milioane…