USR cere audierea în Parlament a candidatului propus pentru funcţia de comisar european Deputatul USR Iulian Bulai a solicitat, miercuri, in plenul Camerei Deputatilor, audierea in Parlament a candidatului propus pentru functia de comisar european.



"In fata cetatenilor va cer cu fermitate sa va reuniti in Birourile permanente sa cereti intrunirea celor doua comisii de la Camera si de la Senat (comisiile pentru afaceri europene - n.r.) pentru a audia aceasta persoana pentru a nu ne face de ras a doua oara in fata europenilor. (...) Sa nu mai repetam aceeasi greseala, sa audiem acum ca sa nu ne facem de ras dupa, ca invers nu merge", a spus Bulai.



Vicepresedintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

