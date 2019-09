Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania solicita audierea de urgenta in Parlament a Rovanei Plumb, propusa pentru postul de comisar european de Guvernul Romaniei. "Intr-o democratie functionala, Rovana Plumb n-ar fi ajuns niciodata sa fie propusa drept comisar european. In Romania, ea a fost bagata pe usa din dos,…

- "Bineinteles ca o sustin pe Rovana Plumb. Am sustinut-o din prima clipa, eu am propus-o, o sustin in continuare. Am incredere in experienta Rovanei Plumb, o sustin si, pentru ca am vazut din nou in spatiul public ca imi pregatesc portofoliul de comisar, va asigur ca nu este niciun gand in acest sens,…

- "Pentru ca intuiesc ca vom fi acuzati, daca votam impotriva doamnei Plumb, ca nu aparam interesele tarii noastre si ca din cauza noastra Romania risca sa piarda un portofoliu important, vreau sa precizez cat se poate de clar: daca Rovana Plumb va fi respinsa, Romania poate desemna un alt candidat…

- Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, acuza PNL si USR de actiuni anti-romanesti, dupa ce reprezentanti ai celor doua formatiuni de opozitie au anuntat ca vor vota, in Parlamentul European, impotriva numirii Rovanei Plumb in Comisia Europeana."PNL și USR iși arata „masura de caracter” atunci…

- ​Europarlamentarii USR-PLUS se opun numirii Rovanei Plumb în Comisia Europeana, susținând ca aceasta nu corespunde criteriilor de integritate și și nu are un parcurs profesional care sa o recomande pentru o asemenea poziție, se arata într-un comunicat al Alianței. „Guvernul…

- Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan precizeaza ca doar Romania si Italia nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european si ca, din aceasta cauza, Romania a pierdut pozitia de vicepresedinte al Comisiei Europene si sansa de a primi un portofoliu important in executivul european.…

- „Singurele doua state din Uniunea Europeana care nu au trimis pana acum propuneri oficiale pentru pozitia de comisar european sunt Italia, care nu are guvern, si Romania, care are Guvernul Dancila. Ce s-a intamplat si ce urmeaza? Pana in acest moment 25 de state membre ale Uniunii Europene au trimis…

- Intrebat, la Palatul Cotroceni, miercuri seara, daca l-a consultat premierul in legatura cu nominalizarea politicienilor pentru funcțiile de comisar european, Klaus Iohannis a raspuns ca a avut o discuție, iar Viorica Dancila l-a anunțat ca o va propune pe Rovana Plumb. In replica, președintele i-a…