USR cere abrogarea recursului compensatoriu, PNL depune moțiune împotriva lui Tudorel Toader „Umbla Moartea libera pe strazi, eliberata de Dragnea și Nicolicea, iar noi stam cu mainile-n san! Am redactat deja Legea pentru abrogarea monstruosului „recurs compensatoriu”. Astazi ii dam forma finala și o depunem la Parlament. Sper sa gasim pe cineva pe la secretariat…”, a anuntat deputatul USR Stelian Ion. Deputatul USR precizeaza ca recursul compensatoriu „a venit de la guvern cu un filtru judiciar, era o forma a liberarii condiționate, dar a fost macelarita de Nicolicea in Camera Deputaților”. „Romania, raiul infractorilor! Tudorel, ocrotitorul lor! Astazi (luni – n.r.) in cadrul sedintei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

