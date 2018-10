Stiri pe aceeasi tema

- Romania ocupa locul 67 dintr-un total de 157 de tari din punctul de vedere al potentialului dezvoltarii umane, primele pozitii in clasament fiind detinute de Singapore, Coreea de Sud si Japonia, iar ultimele de Niger, Sudanul de Sud si Ciad, conform unui clasament realizat de Banca Mondiala.

- Petrec mult timp impreuna, in care se descopera unul pe celalalt, insa, deocamdata, niciunul dintre ei nu iși asuma faptul c-ar forma un cuplu. In urma cu cateva ore, Alex Bodi a transmis un mesaj subliminal… pentru Bianca Dragușanu. Fanii celor doi s-au bucurat nespus cand au vazut imaginea. Citește…

- Dana Nalbaru are o relație speciala cu parinții ei, iar astazi, a gasit o metoda speciala de a le spune cat de mult ii iubește. Cei doi sunt impreuna din 1970 și au avut o casnicie fericita, dupa cum spune chiar soția lui Dragoș Bucur. “Mama 69, tata 74. Sunt impreuna din 1970. Nu l-am auzit niciodata…

- Imaginile terifiante cu Alexandra Dinu, plina de sange i-au ingrozit pe fanii blondinei. Totul insa face parte din transformarea pe care a fost nevoita actrița sa o faca pentru cel mai nou rol al sau. (VEZI CUM IȚI POȚI LUA APARTAMENT IN BUCUREȘTI IN 6 LUNI) Alexandra Dinu, plina de sange, cu vanatai…

- Suporterii de la CSA Steaua au afișat mesaje dure pentru Talpan și Petrea! Scandalul e in floare la echipa Armatei. CSA Steaua n-a pornit cu dreptul in lupta pentru promovarea mult visata in Liga 3. Jucatorii sunt nemulțumiți de reducerea salariilor, iar antrenorii, fanii și conducatorii sunt in razboi.…

- Bianca DrEguxanu xi Victor Slav au plecat impreunE in vacantE, de dragul fiicei lor, Sofia. Ei au ales sE se relaxeze in tarE, mai exact la Deva, oraxul unde Bianca DrEguxanu a crescut. Bianca DrEguxanu xi Victor Slav s-au pozat in aceeaxi locatie xi au dat astfel de inteles cE sunt impreunE

- Pink a fost nevoitE sE ixi anuleze cateva concerte din cauza unor probleme de sEnEtate. Totuxi, dexi a ajuns la spital din cauza unui virus stomacal, in presE au apErut poze cE artista s-ar relaxa la plaj[, acesta fiind de fapt, motivul real pentru acre xi-a anunlat concertele.

- Caz incredibil în Siberia: liderii religiosi din regiune sustin ca mumia unui lama budist care a murit în urma cu 89 de ani a fost surprinsa pe camerele de supraveghere în timp ce se plimba prin cladirea-muzeu în care se afla.