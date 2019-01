Biletul Zilei 8 ianuarie 2019. Pe ce meciuri să pariezi azi

MET. POLICE - HARROW Southern League, divizia de sud, ne ofera diseara o partida ce se anunta extrem de spectaculoasa, cu goluri multe de ambele parti. Gazdele, locul 5 dupa 21 de partide, primesc vizita ocupantei locului 4, Harrow, o trupa ce are doua meciuri in plus jucate. Cu… [citeste mai departe]