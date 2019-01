Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe de la Moscova a respins, printr-un comunicat de presa, cererile facute de Berlin si Paris, afirmand ca sunt "inacceptabile". In acest context, Kremlinul a mai precizat ca Putin a discutat cu Merkel si ca, in urma acestor discutii, a luat in considerare punctul de vedere al cancelarului…

- Mai mult de 10 avioane de lupta SU-27 si SU-30 pe care Rusia le mobilizeaza pentru a-si consolida fortele aeriene, pe fondul tensiunilor sporite cu Ucraina, au aterizat sâmbata în Crimeea, relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Germania nu considera necesar ca Uniunea Europeana sa impuna noi sancțiuni Rusiei atata timp cat eforturile de incetare a escaladarii conflictului ruso-ucrainean continua, a declarat vineri ministrul german de Externe, Heiko Mass, relateaza Reuters.”In momentul de fața cred ca ar fi greșit…

- Toti cei 24 de marinari ucraineni retinuti de Rusia au fost pusi sub acuzare pentru trecerea ilegala a granitei. „Acuzatiile au fost formulate imediat dupa arestarea lor. Toti sunt acuzati ca au incalcat granita Rusiei, conform articolului 322.3 din Codul Penal al Rusiei”, a declarat Polozov.El…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a cerut ieri Rusiei sa elibereze „imediat" atat marinarii ucraineni, cat si navele ucrainene capturate intr-un grav incident armat la Marea Neagra. „Cerem ca ei sa fie predati urgent partii ucrainene", a declarat seful statului ucrainean, intr-o sedinta a Consiliului…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut, duminica seara, detensionarea situatiei create in urma incidentului din Marea Neagra, cand Rusia a deschis focul si a capturat trei nave ucrainene, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. „Asteptam de la Rusia…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au participat la o ceremonie care a marcat un punct de cotitura in cadrul proiectului TurkStream, au anuntat birourile de presa ale celor doi lideri. Noul gazoduct din Rusia va fi operaţional în 2019 şi…

- Culoarul care face legatura intre Marea Neagra și Marea Azov este stramtoarea Kerci , traversata de uriașul Pod al Crimeei, ancora de infrastructura geopolitica ce conecteaza Rusia de peninsula anexata in 2014, scrie digi24.ro. In ultimele luni, tensiunile s-au acutizat in aceasta zona. Autoritațile…