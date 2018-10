'Proasta gestionare a banilor pe care Eugen Teodorovici ii are pe mana va face ca viitoarele generatii sa fie indatorate de-a lungul a zeci de ani in numele guvernului PSD. Banii pe care Ministerul Finantelor i-a imprumutat ieri - 1.75 miliarde de euro de pe pietele internationale - vor trebui returnati in 2029 (1.15 miliarde) si in 2039 (600 de milioane), cand PSD nu va mai fi la guvernare. USR reclama ca acest nou imprumut este efectuat in special pentru cheltuielile curente ale statului, si nu pentru efectuarea de investitii care sa produca valoare adaugata in tara', sustine sursa citata.