USR are organizaţii în doar 18 dintre cele 98 de localităţi ale judeţului Iaşi USR Iasi a infiintat organizatii locale in doar 18 dintre cele 98 de localitati ale judetului Iasi. Cu toate acestea, liderii judeteni ai USR spun ca filiala de la Iasi are cel mai mare numar de organizatii dintre toate filialele din tara. Cele mai recente organizatii deschise sunt in comunele Barnova si Focuri. „Unul dintre cele mai importante mesaje pe care dorim sa le transmitem este ca USR este un partid cu aderenta si in mediul rural. Intelegem c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii PNL Iasi anunta ca vor sesiza 35 de organizatii evreiesti din strainatate in legatura cu demolarea "in stil barbar" a portii de acces la Cimitirul Evreiesc din oras, in urma unei decizii a Primariei, potrivit news.ro.Citește și: S-a aflat! Cine e, de fapt, romanul care a realizat…

- Reprezentantii PNL Iasi anunta ca vor sesiza 35 de organizatii evreiesti din strainatate in legatura cu demolarea "in stil barbar" a portii de acces la Cimitirul Evreiesc din oras, in urma unei decizii a Primariei.

- "In timpul manevrei, soferul a pierdut controlul volanului si a derapat cu capul tractor in sant. Traficul este blocat pe ambele sensuri, fiind deviat pe DN 17A, Dornesti - Radauti. Pentru degajarea carosabilului, Sectia de Drumuri Nationale Suceava a mobilizat la locul incidentului o vola si doua…

- SE FACE DREPTATE… Cu cinci ani in urma, ANAF s-a restructurat, fiind infiintate directii regionale de finante in locul celor judetene, directii care controlau activitatea unui numar de judete, in speta cele sase din zona Moldovei, pentru DGRFP Iasi. Acum guvernantii pregatesc revenirea la situatia anterioara,…

- Marți, 20 noiembrie, la ora 16.00, vor fi montate 78 de placuțe comemorative in 78 de localitați ale județului Alba și nu numai. Placuțele sunt inscripționate cu numele reprezentanților la Marea Adunare Naționala din fiecare localitate, așa cum era teritoriul administrativ din 1918, unitatea ce nu mai…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Stânca – judetul Botosani au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni desfașurate în zona de responsabilitate, 51.988 pachete cu tigari de contrabanda, în valoare totala de 570.000 lei, marfa ce…

- Consilierii judeteni au aprobat, in sedinta ordinara de ieri, sa aloce din fondul de rezerva al Doljului suma de 3,9 milioane de lei pentru ca unele localitati din judet sa treaca peste un impas financiar cauzat de unele datorii care ...

- 25 de grupuri civice au semnat o scrisoare deschisa prin care cer conducerii celei mai vechi universitati din tara revocarea lui Tudorel Toader din functia de rector, din care s-a suspendat atunci cand a preluat mandatul de ministru al Justitiei.