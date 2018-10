Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a anuntat vineri ca rapoartele adoptate de Comisia de la Venetia referitoare la modificarile aduse de PSD-ALDE legilor Justitiei si Codurilor penale sunt extrem de critice, Comisia solicitand reformularea modului in care au fost redefinite infractiunile din Codul penal. Modificarile…

- Romania, in speța Parlamentul și Guvernul Dancila, risca sa devina subiectul unor rapoarte dure din partea experților Comisiei de la Veneția. Aflat in ședința plenara in aceste zile, acest for este pe punctul de a formula o serie de concluzii extrem de critice la adresa modificarilor operate de actuala…

- Comisia de la Venetia se reuneste vineri in sesiune plenara, pentru doua zile, pe ordinea de zi care urmeaza sa fie supusa aprobarii participantilor aflandu-se confirmarea avizului preliminar pe tema legilor justitiei din Romania.

- Senatoarea Alina Gorghiu prezice un mare scandal in PSD dupa emiterea OUG pentru modificarea Legilor justiției."Curand Romania ar putea avea parte de o noua ipocrizie juridica. Pelerina așa-zisei OUG pe legile justiției nu face decat sa confirme ca PSD nu ințelege cum funcționeaza relația…

- Liderul senatorilor PSD, Șerban Nicolae, a declarat joi, pentru MEDIAFAX, ca este nevoie ca Guvernul sa modifice Legile justiției printr-o ordonanța de urgența in maximum trei zile de la apariția in Monitorul Oficial a modificarilor la legea privind Statutul magistraților.„De la data publicarii…

- Ministrul Tudorel Toader a declarat joi, dupa intalnirea avuta la Parlament cu liderii coalitiei de guvernare, ca in ordonanta de urgenta care urmeaza sa fie emisa pe tema legilor Justitiei vor fi preluate din recomandarile Comisiei de la Venetia "ceea ce trebuie preluat" si "ceea ce se poate prelua".…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, miercuri, ca va discuta cu reprezentantii Comisiei de la Venetia si ca are cateva solutii pentru o posibila ordonanta de urgenta ca sa coreleze legile justitiei cu recomandarile acestora.

- Luni, 3 septembrie, incepe a doua sesiune ordinara a Parlamentului, care se va finaliza, conform Constitutiei, inainte de sfarsitul lunii decembrie. Printre prioritatile legislative din aceasta sesiune se numara legea pensiilor, cele trei legi ale...