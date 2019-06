Stiri pe aceeasi tema

- Inainte de votul membrilor ALDE, presedintele USR a tinut un discurs in care le-a vorbit liberalilor europeni despre parcursul USR de la infiintare pana in prezent. De asemenea a vorbit despre rezultatul foarte bun al Aliantei USR PLUS la alegerile europarlamentare, se arata intr-un comunicat al USR.…

- "Aseara am avut un adevarat taifas cu romanii din diaspora, de aici din Elveția. Cațiva membrii USR sau PLUS și foarte mulți simpli romani intr-o țara straina. A fost o discuție fireasca și extraordinar de interesanta pentru ca romanilor din diaspora le pasa mai mult decat putem sa ne imaginam. Am…

- „Am avut o decizie istorica. USR devine parte ALDE Europa. Saptamana viitoare, in Elveția, la Consiliul ALDE Europa vom depune candidatura USR și speram ca la Congresul din toamna de la Atena sa participam cu delegați. Spun ca e istorica pentru ca din acest moment USR merge mai departe, rezultatul…

- Dan Barna, liderul USR, a votat, duminica, la alegerile europarlamentare si la referendumul pe Justitie, in Sibiu. El a venit la sectia de votare alaturi de candidatul Aliantei USR-PLUS Nicu Stefanuta. "Am votat pentru competenta si onestitate in Europa, este momentul ca romanii sa isi exprime optiunea.…

- Libertatea a realizat o emisiune electorala publicitara cu Dacian Cioloș și Dan Barna, liderii Alianței USR - PLUS. Asta inseamna ca emisiunea a fost realizata la inițiativa acestora, a fost platita și marcata cu ”Publicitate”, pentru ca publicul sa cunosca acest lucru, insa dialogul n-a fost in nici…

- Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si-a declarat, joi, la Sibiu, sustinerea in continuare a Laurei Codruta Kovesi, pentru mandatul de procuror-sef european. El a precizat ca mandatul votat deja de Parlamentul European ramane valabil si in legislatura viitoare. ”Exista o continuitate…

- Alianta 2020 USR PLUS a lansat miercuri, la Sibiu, ''Manifestul pentru Europa viitorului'', cu patru prioritati, prin care Dacian Ciolos si Dan Barna propun o singura Uniune de la est la vest, fara doua viteze diferite de integrare, o Europa dedicata tuturor cetatenilor sai, carora reuseste…

- Oana Popescu a anunțat, pe Facebook, ca renunța la candidatura pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile europarlamentare. Ea a precizat ca a crezut ca va ajuta oamenii daca va candida, insa a constat ca, cel puțin in prezent, nu este așa. „Am renuntat la candidatura la europarlamentare pe listele Aliantei…