USR, anunț privind recomadările Comisiei de la Veneția 'Uniunea Salvati Romania va depune proiecte de lege pentru a pune transpune toate recomandarile Comisiei de la Venetia in legile justitiei si codurile penale, imediat dupa publicarea rapoartelor oficiale. USR considera ca este foarte important ca Romania sa se alinieze la standardele europene in domeniul justitiei pentru a dovedi partenerilor externi ca lupta anti-coruptie ramane o prioritate a tarii noastre. Faptul ca Romania este condusa temporar de un partid al penalilor nu trebuie sa afecteze parcursul european al tarii noastre', se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de formatiune. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

