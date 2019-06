Stiri pe aceeasi tema

- Executivul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Hotararea de Guvern privind compatibilitatea electromagnetica si punerea pe piata a dispozitivelor...

- „Am incercat sa analizam si calendarul posibil in perioada urmatoare si am discutat si pe marginea motiunii de cenzura, pe care Opozitia o va depune saptamana viitoare, cel mai probabil. Si am analizat diverse scenarii pentru viitor, din perspectiva aceasta, a posibilitatii ca motiunea sa treaca”,…

- Viorica Dancila a anuntat, luni, la inceputul sedintei de Guvern, ca Executivul va modifica legislatia pentru a reveni la votul uninominal la alegerea presedintilor de Consilii Judetene.

- O eventuala coaliție între PSRM și PDM ar fi cea mai buna soluție pentru depașirea crizei politice din Republica Moldova. Datele unui sondaj realizat de Asociatia Sociologilor si Demografilor din Republica Moldova arata ca 28,6 la suta dintre respondenți opteaza anume pentru aceasta varianta.…

- Klaus Iohannis explica, marți, de ce nu a fost invitata Viorica Dancila la Summitul de la Sibiu. Președintele spune ca la evenimentul informal cu delegațiile tuturor statelor membre UE nu vor fi acțiuni “strict protocolare la care lumea ar sta și ar pierde vremea” și, din acest motiv, prezența premierului…

- E oficial. Vezi ordonanța de urgența care reglementeaza prevederile art. 253 alin. (1) din Legea educației Adoptarea Ordonanței de urgența pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul educației Executivul a aprobat in ședința de Guvern de astazi, 3 aprilie, Ordonanța de urgența…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat vineri, in ședința de Guvern, ca Executivul va adopta proiectul pentru modificarea OUG 114/2018 fiscala, OUG 50/2016 și OUG 52/2016.„In consens cu parțile implicate și pe baza principiilor agreate cu BNR, azi modificam OUG 114.2018, OUG 50/2010 și OUG 5…