USR acuza ca divizarea companiei Energetica s-a facut ilegal, cu votul unui consilier PSD aflat intr-un conflict de interese flagrant Uniunea Salvati Romania acuza ca divizarea Companiei Municipale Energetica s-a facut cu votul unui consilier PSD care si-a pus cu aceasta ocazie si fiica in Consiliul de Administratie al uneia din cele doua companii rezultate, deci votul nu este valid, din cauza conflictului de interese.



Miscarea a avut loc in sedinta de marti a Consiliului General al Capitalei, cu scopul de a transforma compania Energetica, a carei infiintare a fost declarata ilegala de Tribunalul Bucuresti, in alte doua companii mai mici, dar care sa poata pretinde ca sunt infiintate legal si care sa imparta un buget…

