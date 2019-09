Stiri pe aceeasi tema

- Senatorii juriști il audiaza, la ora transmiterii acestei știri, pe fostul ministru al Sanatații Florian Bodog (PSD) dupa ce procurorii DNA au cerut urmarirea sa penala pentru abuz in serviciu și fals intelectual in perioada in care a fost ministru (2017-2018). Bodog a venit singur la audieri, fara…

- Fost actor de comedie fara experienta politica in trecut, Zelenski a castigat alegerile prezidentiale cu o majoritate covarsitoare in aprilie, pe valul furiei alegatorilor impotriva coruptiei si standardelor de viata scazute din Ucraina.Inainte de aceasta, parlamentarii puteau ramane fara…

- Biroul permanent (BP) al Senatului ia in discutie, luni, cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, suspectat de savarsire a unor fapte asimilate infractiunilor de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera in perioada mandatului sau,…

- Procurorii DNA au transmis Senatului cererea de urmarire penala pentru fostul ministru PSD al Sanatații, Florian Bodog. Acesta ar fi suspect de abuz in serviciu in legatura cu angajarea fictiva unei consiliere in perioada sefiei sale la Ministerul Sanatații. Potrivit DNA, consiliera ministrului ar…

- Procurorii DNA cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, pe care il suspecteaza de posibile fapte de...

- Procurorul general interimar Bogdan Licu a transmis Senatului cererea DNA de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, cu privire la savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual, intr-un dosar legat de modul in care acesta a angajat o consiliera in perioada…

- Procurorii DNA cer procurorului general interimar al Romaniei sa transmita Senatului o cerere de ridicare a imunitatii fostului ministru al Sanatatii Florian Bodog, pe care il suspecteaza de posibile fapte de coruptie legate de modalitatea in care ar fi angajat o consiliera in perioada mandatului sau,…

- Deputații au votat Codul electoral care prevede ca romanii din Diaspora vor putea vota timp de trei zile la alegeri, iar in ultima zi de vot pana la ora 23:59. De asemenea, aceștia vor putea vota și prin corespondența. Proiectul a trecut cu 228 de voturi pentru, un vot contra și 19 abțineri. Deputatții au…