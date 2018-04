Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat, marti, in mod tacit, propunerea legislativa pentru modificarea Legii 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, prin care cheltuielile pentru publicarea in Monitorul Oficial a legilor emise de Parlament vor fi suportate de ambele Camere. Termenul de dezbatere…

- Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, pe 19 aprilie, noile sesizari privind modificarile aduse legilor Justitiei, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali din CCR. Parlamentarii PNL si USR au depus pentru a doua oara sesizare la Curtea Constitutionala privind legile Justitiei,…

- CCR dezbate joi sesizarea lui Iohannis in cazul Legii privind statutul funcționarului public parlamentar. Președintele Klaus Iohannis a invocat, printre altele, faptul ca actul normativ a fost adoptat prin incalcarea principiului bicameralismului. Klaus Iohannis a trimis Curții Constituționale o sesizare…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, a anuntat miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca a semnat un memorandum adresat Guvernului prin care solicita autorizarea publicarii Raportului GRECO, care are ca tema modificarile aduse legilor...

- Ministrul Tudorel Toader trebuie sa publice imediat raportul GRECO cu privire la modificarile legilor justiției, transmite Platforma 100 intr-un comunicat. „Romania este stat membru al Consiliului Europei, iar ceea ce face ministrul Toader acum este echivalent cu sfidarea normelor și a instituțiilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a precizat miercuri ca guvernul este cel care autorizeaza publicarea raportului GRECO si nu ministerul pe care il conduce, acesta subliniind ca a semnat memorandumul prin care solicita autorizarea pentru acestei actiuni.

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania cere Ministerului Justitiei sa autorizeze publicarea imediata a Raportului GRECO cu privire la impactul modificarilor aduse legilor justitiei asupra politicilor anticoruptie din Romania. "Fata de interesul major al respectarii de catre…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Saptamana trecuta, solicitarea PNL ca premierul Dancila sa dea explicatii de la tribuna Parlamentului a fost respinsa de Biroul permanent, dar a fost reluata in sedinta de luni si a fost acceptata.Anuntul a fost facut de catre secretarul Camerei Deputatilor Georgian Pop, care a precizat ca…

- Se poarta negocieri de ultim moment, la Parlament. La scurt timp dupa ce Comisia parlamentara speciala a adoptat luni raport favorabil, cu amendamente, pentru modificarile celor trei legi ale Justitiei, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor se poarta discutii "grele".Citeste…

- Deputatul PNL Cristian Buican a sustinut marti, 20 martie 2018, in plenul Parlamentului, declaratia politica “Introducerea retelelor de gaze naturale”. Parlamentarul valcean atrage atentia ca in aceasta perioada, peste 400 de administratii publice locale au solicitat Guvernului introducerea retelelor…

- USR condamna modul in care coalitia PSD-ALDE a decis astazi sa puna legile justitiei pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor, sub rezerva primirii raportului din partea Comisiei speciale. Rapoartele erau cel mai probabil deja scrise din moment ce au fost gata atat de repede ca sa intre in plen,…

- Parlamentarii USR protesteaza in cadrul ședinței pentru adoptarea modificarilor aduse legilor justiției. USR a anunțat inca de ieri ca se pregatește de protest avand in vedere faptul ca schimbarile au fost trecute pe ordinea de zi a Camerei Deputaților, chiar daca inca nu aveau avizul comisiei speciale.…

- Deputatii USR au organizat un protest ad-hoc in plenul Camerei Deputatilor, acolo unde se dezbat cele trei legi ale justitiei, revizuite dupa deciziile de neconstitutionalitate ale Curtii Constitutionale. Acestia au imbracat cu tricouri pe spatele carora care scrie "#FaraPenali" si s-au asezat cu spatele…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat marti ca au existat discutii in contradictoriu cu reprezentantii PNL in cadrul sedintei Birourilor reunite ale celor doua Camere, pe tema sesizarii Comisiei de la Venetia cu privire la modificarea legilor Justitiei. "Tot timpul…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Presedintele Klaus Iohannis a trimis joi CCR o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 7/2006 privind statutul functionarului public parlamentar. La data de 17 februarie 2018, Parlamentul Romaniei a transmis Presedintelui Romaniei, in vederea promulgarii,…

- Curtea Constitutionala ar urma sa se pronunte, astazi, asupra sesizarii de neconstitutionalitate formulate de presedintele Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost…

- Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie. La data de 30 decembrie 2017, Parlamentul a transmis presedintelui, in vederea promulgarii, Legea pentru modificarea Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- CSM delibereaza cererea de revocare a procurorului sef al DNA, C. Kovesi Procurorul sef al DNA, Codruta Kovesi, la Consiliul Superior al Magistraturii. Foto: Diana Surdu. Sectia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii delibereaza solicitarea ministrului…

- Noua misiune de evaluare a MCV: Se cer informatii despre legile Justitiei O delegatie a misiunii pentru evaluarea Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni la Bucuresti in perioada 14-16 martie, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, cerand Camerei Deputatilor informatii privind legile justitiei.…

- Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor a fost una dintre cele mai citate și citite legi, zilele acestea, avand in vedere situația produsa de propunerea de revocare din funcție a Laurei Codruța Kovesi, procurorul șef al Direcției Naționale Anticorupție. O varianta-bomba a fost…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, asteapta publicarea raportului privind conducerea DNA, iar dupa o analiza a acestuia va prezenta un punct de vedere privind cererea ministrului Justitiei de revocarea a Laurei Codruta Kovesi.

- Administrația Prezidențiala precizeaza ca președintele Klaus Iohannis iși menține in continuare declarația in care spune ca este mulțumit de activitatea DNA. Reacția a venit la scurt timp dupa ce ministrul Justiției, Tudorel Toader, a anunțat inceperea procedurii pentru revocarea șefei DNA, Laura Codruța…

- O delegatie a Grupului Statelor impotriva Coruptiei (GRECO) a vizitat Romania in perioada 21-22 februarie in cadrul unei proceduri de evaluare ad-hoc urgente referitoare la legislatia recent propusa ori deja adoptata privind sistemul judiciar, evaluare facuta din perspectiva luptei impotriva coruptiei.…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a salutat votul pozitiv pe care Comisia pentru aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor l-a dat marti proiectului de lege pentru realizarea "Capabilitatii de sprijin de foc indirect" aferenta programului de inzestrare "Sistem…

- Senatul a adoptat, luni, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege al Guvernului care prevede ca sediile instantelor de judecata vor fi dotate cu sali de asteptare separate pentru victimele infractiunilor. Aceasta masura urmeaza sa fie pusa in aplicare incepand cu 1 ianuarie 2019. Actul normativ…

- Circa 250 de persoane au protestat, duminica seara, in Bucuresti, Cluj-Napoca si Sibiu, impotriva Guvernului si a modificarilor legilor Justitiei. * BUCURESTI Aproximativ 60 de persoane s-au adunat duminica seara in Piata Victoriei pentru a protesta la adresa coalitiei de guvernare…

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc luni in sedinta pentru a dezbate raportul Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. Parlamentul dezbate in sedinta comuna raportul Comisiei privind alegerile din 2009. Pe ordinea de zi a sedintei plenului reunit care ar urma sa aiba…

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Judecatorii CCR iau in discutie, miercuri, sesizarea presedintelui Klaus Iohannis privind legea care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Curtea Constitutionala a fost sesizata de presedinte asupra acestei legi in 18 ianuarie.…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau, luni seara, la Palatul Victoria, imediat dupa ceremonia de la Palatul Cotroceni, de depunere a juramantului de credința. Prima ședința a Executivului urmeaza sa aiba loc miercuri. „In seara aceasta,…

- Membrii Platformei „Demnitate și Adevar” au manifestat astazi la sediul Guvernului, cerind publicarea integrala al celui de-al doilea raport cu privire la frauda bancara, comunica NOI.md. Manifestanții au cerut guvernarii sa faca publice numele persoanelor implicate in furtul miliardului și care figureaza…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- Parlamentul European va dezbate in urmatoarea sesiune plenara, din februarie, in plenul de la Strasbourg situația justiției din Romania. Decizia a fost luata joi in Parlamentul European la Conferința președinților, compusa din liderii grupurilor politice și președintele Parlamentului. Decizia apare…

- Presedintele Klaus Iohannis, a trimis joi, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei, care vizeaza trecerea acestuia de sub autoritatea Guvernului sub autoritatea Camerei Deputatilor.

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Seful statului a atacat, luni, la CCR, legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea si completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 22/2009 privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii.…

- Invitat la interviurile Libertatea Live, senatorul PSD Robert Cazanciuc, fost ministru al Justitiei, a comentat situația politica din interiorul partidului sau. El spune ca premierul Tudose trebuie sa aiba libertatea de a-si alege echipa guvernamentala. In același timp, Robert Cazanciuc considera ca…

- La aceasta intalnire au participat șase persoane – cei mai importanți lideri ai PSD, oamenii de incredere ai lui Liviu Dragnea, potrivit informațiilor Digi24. Președintele PSD le-ar fi vorbit despre posibilitatea ca Tudose sa fie al doilea premier inlocuit de partid, dupa Sorin Grindeanu, in condițiile…

- Președintele Klaus Iohannis a criticat, dur, vineri, in ședința CSM, modul in care Parlamentul a adoptat legile justiției, la finalul sesiunii de iarna. ”Regret, ca președinte, ca s-a ajuns ca aceste legi sa se discute in proceduri neclare; Au ingrașat porcul in ajun!”, a spus șeful statului aratand…