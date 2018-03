Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei pentru Mediu din Senat, senatorul USR Allen Coliban, a sesizat Directia Generala Mediu de la Comisia Europeana cu privire la "dezastrul ecologic" de la depozitul de deseuri de la Pata Rat, Cluj, se mentioneaza intr-un comunicat transmis vineri Agerpres. "Lacul de levigat provenit…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Senatorul USR Allen Coliban a sesizat Direcția Generala de Mediu a Comisiei Europene cu privire la problemele de la Pata Rat. Coliban argumenteaza ca lupta politica de la Cluj a dus la dezastrul ecologic care otravește in continuare mediul și pune in pericol sanatatea oamenilor din zona. Senatorul USR…

- Președintele Comisiei pentru Mediu din Senat, senatorul USR Allen Coliban, a sesizat, vineri, Direcția Generala Mediu de la Comisia Europeana cu privire la dezastrul ecologic care se desfașoara la Pata Rat, depozitul de deșeuri al Clujului. Lacul de levigat provenit de la gropa neconforma otravește…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu in legatura cu decesul unei paciente, dupa ce ar fi fost semnalata infectia cu o bacterie intraspitaliceasca in timpul internarii acesteia in Spitalul Judetean de Urgenta Targu-Jiu.

- “Închiderea rampei e blocata la 23% și se va ajunge inevitabil la depașirea termenelor UE, CMID nu are nicio șansa sa se finalizeze în urmatorul cincinal, dealul de gunoi aluneca în continuare, zidul de sprijin promis pentru iarna trecuta nu exista nici macar pe hârtie,…

- Comisia Europeana a dat asigurari ca promovarea controversata a fostului sef de cabinet al presedintelui Jean-Claude Juncker, germanul Martin Selmayr, in postul de secretar general al executivului comunitar, a fost 'in deplina conformitate' cu procedurile in vigoare, transmite AFP. Numirea fulger…

- G4media.ro a obținut documentul Comisiei de la Veneția cu privire la proiectul de lege inițiat de deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, care modifica legea de funcționare a ONG-urilor. Experții iși exprima ingrijorarea cu privire la faptul ca proiectul scoate din categoria de utilitate publica acele organizații…

- Comisia de la Veneția (Comisia Europeana pentru Democrație prin Drept) a emis o noua declarație, de comun cu Biroul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), a emis o noua declarație privind schimbarea sistemului electoral din Republica Moldova.

- Politistii locali actioneaza atat din oficiu, cat si la solicitarea cetatenilor pentru combaterea incalcarii normelor rutiere pe raza municipiului Constanta.Astfel, la data de 17.03.2018, in intervalul orar 14.00 22.00, lucratorii institutiei au verificat zona cuprinsa in perimetrul dintre Bulevardul…

- Comisia Europeana e in centrul unui scandal imens, dupa ce președintele executivului comunitar, Jean-Claude Juncker, și-a propulsat șeful de cabinet in funcția de secretar general al Comisiei printr-o procedura controversata.

- Senatorul PSD Claudiu Manda, seful Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a declarat, miercuri, ca fostul sef al SRI, George Maior, a spus la comisie ca nu s-a implicat niciodata in constituirea vreunui guvern, transmite Agerpres.

- Iulian Iancu, presedintele Comisiei de industrii, a spus: "Nu am mai avut niciodata o situatie atat de incordata si conflictuala in aceasta comisie". Acesta a mai declarat ca Daniel Zamfir a avut curajul sa-si asume tot oprobriul tuturor celor care l-au transformat in tinta. Senatorul liberal…

- Tudor Chirila crtica decizia presedintelui Klaus Iohannis de a nu solicita o opinie a Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției."Astazi citesc ca președintele Klaus Iohannis nu va trimite o solicitare de opinie Comisiei de la Veneția cu privire la legile justiției. Invitația de…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut ca nu a auzit protestele care au avut loc sambata la Sala Palatului, in paralel cu Congresul extraordinar al PSD. El a precizat ca a fost tot timpul in sala și ca el a venit la Congres pentru cei 4.000 de delegați ai partidului. “Nu am vazut protestele, nici…

- Romania are doua luni la dispozitie pentru a rezolva problema poluarii. Comisia Europeana a dat joi un ultimatum tarii noastre, inainte sa aplice sanctiuni, scrie Digi 24.Particulele in suspensie PM10 reprezinta particule de praf, foarte fine, care patrund cu usurinta in sistemul respirator.Potrivit…

- Proiectul Spitalului Regional din Cluj, pe masa Comisiei Europene Ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat vineri, dupa intalnirile de la Bruxelles cu comisarii europeni Corina Cretu si Gunther Oettinger, ca a pledat pentru o Politica de Coeziune care sa sprijine toate zonele Romaniei,…

- In intervenția sa de ieri din Parlamentul European, europarlamentarul Laurențiu Rebega a luat apararea Poloniei impotriva votului de sancționare a acestui stat care a avut loc in plenul de la Bruxelles, potrivit stiripesurse.ro. Rebega a precizat in discursul sau ca ”activarea articolului 7 din TUE…

- De aproximativ doua ore au loc discuții intre Tudorel Toader și delegația venita din Polonia condusa de un subsecretar de stat de la Ministerul Justiției polonez. Subiectele pe care cele doua parți le abordeaza se refera la cooperarea in justiție dintre cele doua state, discuția fiind foarte importanta…

- Romania intra in Schengen ”pana in 2019” Viorica Dancila Premierul Viorica Dancila a declarat, într-un interviu televizat, ca presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pâna la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, în anul 2019, România…

- Comisia Europeana ar putea sa reevalueze raportul MCV cu privire la Romania. Comisia Europeana a precizat ca este ingrijorata de ultimele evoluții din Romania. Comisia urmarește cu atentie și cu ingrijorare ultimele evoluții. Independența sistemului judiciar din Romania și capacitatea sa de a lupta…

- „Pot confirma ca problema domniei legii și a luptei impotriva corupției a fost adusa in discuție in cadrul intalnirii de catre Donald Tusk”, a declarat pentru Digi24 , Preben Aamann, purtatorul de cuvant al președintelui Consiliului European. Intalnirea cu Donald Tusk a fost singura care nu a fost…

- Carnetele de conducere emise in Marea Britanie ar putea sa nu mai fie valabile in UE dupa Brexit, sugereaza Comisia Europeana. Situatia va fi aceeasi si pentru conducatorii auto europeni ce ar vrea sa fie la volan in Regatul Unit dupa ce acesta va parasi blocul comunitar. Soferii cu carnete britanice…

- Polonia nu a implementat legislatia Uniunii Europene cu privire la poluarea aerului, a stabilit joi Curtea Europeana de Justitie (CEJ), relateaza DPA potrivit News.ro . Comisia Europeana a deferit Polonia in fata celei mai inalte jurisdictii europene in decembrie 2015, din cauza depasirii zilnice a…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nita, a anuntat ca proiectul de Lege a Muntelui a primit aviz favorabil in Comisia pentru Dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare din cadrul Senatului. Presedinte al acestei comisii, Ilie Nita a aratat ca aviz favorabil au primit si ...

- Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisia Europeana si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei si de evitare a dezangajarii de fonduri europene, se mentioneaza in comunicatul citat.Inaltul oficial european a felicitat autoritatile…

- La data de 16 februarie a.c., ora 11.00, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca un barbat, de 58 de ani, din localitate, produce la domiciliul sau bauturi alcoolice contrafacute pe care le comecializeaza. In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul…

- „Cu oarecare satisfactie va anunt ca ne-am pronuntat asupra celei de-a treia legi a Justitiei, respectiv legea 317 privind organizarea CSM. Solutia este de admitere cu unanimitate a unor texte care vizeaza diverse puncte din legea de organizare, cinci la numar”, a precizat, marti, presedintele CCR,…

- Senatorul USR Mihai Gotiu a declarat luni ca parlamentarii partidului sau vor vota impotriva raportului Comisiei de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009. "Bine v-am regasit in Parlamentul paralel, Parlamentul paralel cu realitatea si problemele cetatenilor romani! Kafka si Marquez,…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului dezbate, luni, raportul Comisiei parlamentare de ancheta cu privire la alegerile prezidentiale din 2009.In sedinta de plen reunit care va avea loc luni, de la ora 15,00, va fi prezentat si dezbatut raportul comisiei de ancheta. Dupa dezbatere,…

- Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Nita, a anuntat ca proiectul de lege pentru transferul parcului Șipote in administrarea Primariei Suceava a intrat in dezbateri in comisiile parlamentare. Președinte al Comisiei pentru dezvoltare regionala, administrarea activelor statului si privatizare din cadrul ...

- Intelegerea PSD-UDMR a functionat ca unsa: s-a votat legea pentru liceul maghiar. Vezi cum au votat parlamentarii de Cluj Senatul a adoptat miercuri, ca for decizional, controversatul proiect de lege care prevede infiintarea unui liceu cu predare in limba maghiara la Targu Mures. …

- Senatorul PSD, Șerban Nicolae, va fi inlocuit de la conducerea Comisiei de ancheta pentru clarificarea aspectelor ce țin Arhiva SIPA, la solicitarea acestuia, in locul sau urmand sa vina Viorel Salan.

- Senatorul PSD Liviu Pop, presedintele Comisiei pentru invatamant, a declarat la inceputul acestei saptamani ca doreste eliminarea calificativelor din invatamantul primar, mentionand ca va initia un proiect de lege in acest sens. „O sa depun un proiect de lege prin care vreau sa eliminam calificativele…

- 'Nota a fost declasificata, vom vedea ce se va intampla', a afirmat el din Biroul Oval, ignorand avertismentele directorului FBI impotriva unei astfel de initiative. 'Ceea ce se petrece in tara noastra este o rusine (...) Multi ar trebui sa se jeneze de aceasta', a afirmat Trump, fara a…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat joi de la sefia Comisiei economice, cu 16 voturi pentru si opt impotriva, in locul sau fiind desemnat Florin Citu, potrivit Agerpres. E vorba de un lucru: ai o activitate foarte buna, ne mandrim cu activitatea ta de la Comisia economica, dar pleaca acasa.…

- Senatorul liberal Daniel Zamfir a fost schimbat de PNL de la conducerea Comisiei economice a Senatului. In locul sau a fost votat Florin Cițu. Informația a venit prima data pe surse de la avocatul Gheorghe Piperea, iar astazi a venit și confirmarea oficiala, odata cu votul pentru noua sesiune…

- Contre putere-opozitie in CJ Cluj pe impartirea banilor catre primarii Intre reprezentantii majoritatii liberale si cei ai opozitiei PSD, din forul judetean Cluj, au avut loc dispute pe marginea impartirii banilor din impozitul pe venit pentru primariile din judet. În cele din urma, majoritatea…

- Comisia Europeana a chemat, astazi, la Bruxelles, noua tari ale Uniunii, printre care si Romania, care incalca normele de calitate a aerului. Potrivit purtatorului de cuvant al Comisiei, Margaritis Schinas, este ultimul avertisment inainte de actionarea in instanta, care ar putea duce la sanctiuni financiare.…

- Comisia Europeana a decis ieri sa sesizeze Curtea de Justitie a Uniunii Europene din cauza refuzului Romaniei si Maltei de a implementa reglementarile comunitare privind construirea unei infrastructuri pentru combustibili alternativi si privind stocurile petroliere.

- Comisia Europeana a decis, joi, ca Romania și Malta vor fi trimise in fața Curții de Justiție A Uniunii Europene. Cele doua state nu au respectat obligațiile stabilite de Directiva 2014/94/UE, deși primisera din partea Comisiei o scrisoare de punere in intarziere și un aviz motivat la 15 februarie,…

- Comisia Europeana a decis, joi, sa trimita Malta si Romania in fata Curtii de Justitie a UE pentru neindeplinirea obligatiei de a notifica cadrele nationale de politica in temeiul Directivei 2014/94/UE referitoare la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi, informeaza un comunicat…

- Comisia Europeana a discutat la reuniunea de miercuri de la Bruxelles despre „ultimele evolutii privind situatia din Romania“. „Urmarim cu ingrijorare evolutiile recente din Romania”, se arata intr-o declaratie comuna semnata de presedintele Juncker si prim-vicepresedintele Timmermans.

- Lucrarile de amenajare a celor doua bazine de decantare si neutralizare, precum si cele pentru amplasarea statiei de de epurare a levigatului din depozitul de deseuri de la Pata Rat ar urma sa fie finalizate la sfarsitul lunii ianuarie.

- Nouasprezece asociatii, scrisoare catre Iohannis 19 asociatii ii cer presedintelui sa intervina, in calitatea sa de mediator, pentru ca tara sa nu devina un proiect blocat din cauza modificarilor aduse legilor justitiei. Totodata, semnatarii cred ca seful statului trebuie sa solicite un punct…

- Asociatia Forumul Judecatorilor din Romania infirma zvonurile legate de emiterea vreunui aviz din partea Comisiei de la Venetia cu privire la modificarile legior justitiei promovate in Parlament. 0 0 0 0 0 0

- Platforma Twitter a primit sesizari din partea mai multor utilizatori cu privire la mesajul in care presedintele american Donald Trump vorbeste despre "butonul nuclear mai mare si mai puternic" decat al liderului nord-coreean Kim Jong-un, insa serviciul de social media sustine ca acesta nu ii incalca…