- Șeful departamentului de investigații al cotidianului turc Daily Sabah a povestit pentru Al Jazeera care au fost ultimele cuvinte ale jurnalistului Jamal Khashoggi inainte de a fi ucis, informeaza stirileprotv.ro.Conform sursei citate, care susține ca ar deține o inregistrare audio in acest…

- Asasinii jurnalistului Jamal Khashoggi, ucis pe 2 octombrie in interiorul consulatului saudit din Istanbul, s-au debarasat de corpul sau aruncandu-l in canalizare dupa ce l-au dizolvat in acid, a relatat sambata cotidianul turc Sabah, citat de AFP.Analiza unor prelevari efectuate in sistemul…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, vorbește marți despre cazul asasinarii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, ucis dupa ce a intrat in cladriea Consulatului Arabiei Saudite din Istanbul. Erdogan a spus ca exista dovezi ca uciderea lui Khashoggi a fost planificata. „Serviciile de securitate…

- Germania a anunțat primele reacții fața de Arabia Saudita, dupa uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi. Cancelarul german Angela Merkel a condamnat crima si a cerut regatului Arabiei Saudite sa ofere urgent clarificari in ceea ce priveste incidentul. Ministrul de Externe al Germaniei, Heiko Maas, a…

- Oficialii turci au suspectat ca jurnalistul saudit a fost ucis la doar cateva ore dupa dispariția lui, astfel ca mai mulți agenți s-au grabit sa ajunga pe aeroportul din Istanbul in ziua in care Jamal a disparut. Logodnica jurnalistului a fost cea care a alertat autoritațile turce dupa ce, in data de…

- Un agent secret saudit si fost diplomat, Maher Abdulaziz Mutreb, a jucat un "rol central" in aparenta asasinare a jurnalistului saudit Jamal Khashoggi, afirma surse din cadrul comisiei de investigatie din Turcia citate de CNN. Potrivit surselor citate, Maher Abdulaziz Mutreb stia totul despre…

- Jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost torturat inainte de a fi "decapitat" in cladirea consulatului tarii sale la Istanbul, scrie miercuri cotidianul turc Yeni Safak, care sustine ca a avut acces la o inregistrare sonora a faptelor, informeaza AFP, relateaza Agerpres. Editorialist critic…

- Unul dintre cei mai aprigi contestatari ai conducerii de la Riad, jurnalistul saudit Jamal Khashoggi ar fi fost ucis chiar in consulatul țarii sale din Istanbul, au declarat surse din poliția turca și...