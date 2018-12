Stiri pe aceeasi tema

- Stelian Ion a declarat, vineri, ca in cadrul discutiilor purtate cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Justitiei, Tudorel Toader, USR a prezentat un set de 13 argumente pentru a demonstra ca Guvernul nu poate da OUG pe Codurile penale.

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca executivul nu poate modifica nici Codul penal si nici Codul de procedura penala prin ordonanta de urgenta, asa cum a anuntat, acum cateva zile, premierul Viorica Dancila, deoarece aceste legi se dezbat in parlament. Klaus Iohannis: Asta, pur si simplu, nu se…

- "De noua luni de zile, aproape in fiecare saptamana, apar informatii despre emiterea unei ordonante de urgenta pe amnistie si gratiere. Pana astazi, nu a fost adoptata o astfel de ordonanta. Adoptarea unei astfel de ordonante ar scoate Guvernul Romaniei din Europa si ar genera niste consecinte dramatice…

- USR atrage atentia ca intentia PSD de a da o Ordonanta de urgenta privind modificarea Codurilor penale ascunde, de fapt, o amnistie si o gratiere mascate. „Astazi am asistat la un episod foarte trist in istoria Parlamentului – in timpul in care, in plenul Senatului, se dezbatea reexaminarea legii Codului…

- "Viorica Dancila si Tudorel Toader nesocotesc din nou Constitutia Romaniei. Eu cred ca cea mai potrivita pedeapsa pentru cei doi ar fi ca in vecii vecilor, adica atat cat vor trai dansii, sa li se interzica sa mai pronunte cuvantul Constitutie. (...) O lege de modificare a Codului de procedura penala…

- Deputatul PNL Ioan Cupsa a criticat luni posibilitatea adoptarii unei ordonante de urgenta privind modificarea Codurilor penale, sustinand ca actul normativ mascheaza amnistia si gratierea si ca premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nesocotesc Constitutia in acest fel.…

- Ordonanta va fi data doar pe articolele declarate constitutionale, nu si pentru cele 31 de articole din Codul Penal si cele 64 de articole din Codul de Procedura Penala pe care CCR le-a declarat neconstitutionale. PSD a ales aceasta cale pentru a nu mai întârzia adoptarea Codului Penal…

- Romania va semna peste o saptamana Pactul Global pentru Migrație. Deputatul PSD Liviu Pleșoianu scrie pe Facebook ca Guvernul nu a cerut votul Parlamentului și ii solicita premierului Dancila „respecte regulile democrației parlamentare, sa ia exemplu de la celelalte state europene și sa consulte…