- Uniunea Salvati Romania (USR) anunta ca a devenit, vineri, membru al partidului ALDE Europa, urmare a unui vot in unanimitate la Consiliul ALDE care a avut loc la Zurich, in Elvetia, unde au fost prezenti si liderul formatiunii, Dan Barna, si senatorul Radu Mihail. Potrivit unui comunicat…

- "Aseara am avut un adevarat taifas cu romanii din diaspora, de aici din Elveția. Cațiva membrii USR sau PLUS și foarte mulți simpli romani intr-o țara straina. A fost o discuție fireasca și extraordinar de interesanta pentru ca romanilor din diaspora le pasa mai mult decat putem sa ne imaginam. Am…

- „Am avut o decizie istorica. USR devine parte ALDE Europa. Saptamana viitoare, in Elveția, la Consiliul ALDE Europa vom depune candidatura USR și speram ca la Congresul din toamna de la Atena sa participam cu delegați. Spun ca e istorica pentru ca din acest moment USR merge mai departe, rezultatul…

- Filiala ALDE Olt ii solicita "cu fermitate" presedintelui partidului, Calin Popescu Tariceanu, sa candideze la alegerile prezidentiale din acest an, potrivit unui comunicat.Conform sursei citate, Delegatia Permanenta a ALDE Olt, intrunita pe 17 iunie, a adoptat o rezolutie prin care ii solicita…

- Ciolos a vorbit la Romania TV despre colaborarea in cadrul Aliantei 2020 USR PLUS. "In urma cu cateva ore ne-am ridicat de la masa. Am avut prima zi de discutii pentru constituirea unei aliante politice, dupa ce a trecut alianta electorala in urma alegerilor europarlamentare. Suntem in continuare…

- Presedintele USR, Dan Barna, a vorbit la „Adevarul Live” despre motivul pentru care ieri a participat la o emisiune a postului Antena 3. Liderul USR a explicat ca a vrut sa-si transmita mesajul si catre cetatenii cu viziuni diferite si ca dupa emisiune a primit mesaje de multumire de la oameni pentru…

- Dan Barna, liderul USR, a votat, duminica, la alegerile europarlamentare si la referendumul pe Justitie, in Sibiu. El a venit la sectia de votare alaturi de candidatul Aliantei USR-PLUS Nicu Stefanuta. "Am votat pentru competenta si onestitate in Europa, este momentul ca romanii sa isi exprime optiunea.…

Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, afirma ca, din pacate, situatia din Romania continua sa regreseze si spune ca asteapta ca ALDE Europa sa excluda partidul condus de Calin Popescu Tariceanu, „cat mai curand posibil", transmite news.ro.