Presedintele USR, deputatul Dan Barna, impreuna cu senatorii George Marussi si Radu Mihail, a depus in Parlament un proiect de lege prin care sa se instituie un pachet de stimulente financiare pentru cetatenii romani care se intorc sa lucreze in tara.



Facilitatile oferite prin acest proiect de lege sunt scutirea de la plata impozitului pe venit pentru veniturile realizate din salarii pe care le obtin pe teritoriul Romaniei si reducerea cu 50% a cotei de contributie la asigurari sociale, facilitatile urmand sa se aplice pentru jumatate din perioada in care fostii rezidenti au realizat…