- CHIȘINAU, 26 apr – Sputnik. Parlamentul poate modifica sistemul electoral în intervale de timp mai mici decât o legislatura completa, însa noul sistem poate fi implementat doar în cadrul alegerilor parlamentare ordinare. Curtea Constituționala a pronunțat hotarârea…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc spune ca referendumul convocat de președintele Klaus Iohannis, in aceeași zi cu alegerile europarlamentare, este un demers pur electoral, care nu ar avea legatura cu problemele reale ale romanilor. ”E in aceeași nota neserioasa in care președintele Romaniei nu este preocupat…

- Legea alegerilor europarlamentare impune ca un partid sa stranga cel putin 200.000 de semnaturi, iar un independent 100.000 si, cum un alegator nu poate semna decat o data, deducem ca milioane de romani gireaza cu mana lor candidatii, ceea ce nu crede nimeni, insa toata lumea intra in acest joc al ipocriziei.…

- USR asteapta de la presedintele Klaus Iohannis sa demareze referendumul national pe Justitie, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca organizarea unui referendum, in ziua alegerilor europarlamentare, este legala. PNL a replicat ca presedintelui nu trebuie sa i se dea afaturi cum sa se cumporte in…

- Asociația Forumul Judecatorilor din Romania, Asociația Mișcarea pentru Apararea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție și-au exprimat “ingrijorarea extrema cu privire la modificarile aduse astazi, 19.02.2019, “legilor justiției” printr-o ordonanța de urgența adoptata de Guvernul…