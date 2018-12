Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii USR Cristian Ghinea si Silviu Dehelean au depus un proiect de lege pentru acoperirea tarifelor de cadastru si publicitate imobiliara, informeaza Uniunea Salvati Romania, prin intermediul unui comunicat de presa. "In prezent, statul roman se confrunta cu o grava problema: doar 29,98% din numarul…

- Deputații USR Cristian Ghinea și Silviu Dehelean inițiaza un proiect de lege pentru acoperirea tarifelor de cadastru și publicitate imobiliara. Proiectul USR propune masuri de incurajare a inscrierii imobilelor in cartea funciara și reducerea taxelor pentru succesiune, informeaza Mediafax.In…

- Deputatii au adoptat, in plenul de miercuri, in calitate de for decizional un proiect de lege pentru declararea municipiului Iasi "Capitala istorica" a Romaniei si municipiului Alba Iulia "Capitala a Marii Uniri" a Romaniei.

- PNL propune modificarea L 61/1991 a adunarilor publice, astfel incat manifestarile cultural-artistice, sportive, religioase, comemorative, cele ocazionate de vizite oficiale, protestele politice, precum și cele care se desfașoara in piețe, in alte locuri in aer liber, trotuare, ori in exteriorul sau…

- Proiectul de lege cu privire la parteneriatul civil va fi depus de politicieni de la toate partidele, spre nefericirea BOR, CpF și a tuturor susținatorilor referendumului care nu a fost validat. Proiectul urmeaza sa fie depus in Parlament saptamana viitoare și este bazat pe proiectul propus de Consiliul…

- Un proiect depus in Parlament prevede sanctionarea mai aspra a soferilor care nu opresc la semnalele politistilor rutieri, riscand sa ramana fara carnet pentru o perioada de 90 de zile. In acest moment, nerespectarea semnalelor politistilor se sanctioneaza cu 4-5 puncte de amenda si ridicarea carnetului…

- ​Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a anuntat luni ca saptamana viitoare va fi depus la Parlament un proiect de lege privind parteneriatul civil. Declarația a fost facuta in contextul referendumului pentru redefinirea familiei organizat in weekend, despre care a spus ca "nu…