- Comitetul Politic al USR a validat afilierea Uniunii la grupul parlamentar ALDE+Renaissance+USR-PLUS. „Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai si Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania”, scrie deputatul Iulian Bulai.

- Deputatul Iulian Bulai a anunțat pe Facebook: „Comitetul Politic valideaza afilierea USR la grupul parlamentar ALDE+RENAISSANCE+USRPLUS. Scriem istorie in Romania și in Europa. Liberalismul a invins. Tariceanu, Norica Nicolai și Daniel Barbu raman doar o poveste trista pentru Romania. Asta am decis…

- ​„ALDE Romania a decis retragerea din ALDE european. Decizia a fost comunicata oficial ALDE European", a precizat sursa citata. Despre decizia ALDE a scris pe Facebook si Alin Mituta, membru PLUS, partid care, alaturi de USR, a negociat cu grupul condus de Guy Verhofstadt participarea la noua forta…

- Aradul are doi candidați pe lista ALDE pentru Parlamentul European: deputatul Eusebiu Pistru și Virgil Silviu Dima. Eusebiu Pistru a votat la ora 10 a dimineții. „Astazi am votat pentru viitorul Romaniei in Europa!”, a postat Eusebiu Pistru pe contul sau de Facebook. „Imi doresc ca romanii sa fie respectați…

- „Romanii merita ce-i mai bun! Am inițiat și introducem rapid in dezbaterea Parlamentului proiectul legii care sa sancționeze comercializarea alimentelor inferioare calitativ fața de cele identice din alte țari europene. Nu mai acceptam dublul standard! Orice companie care va ignora…

- Dupa apariția informației privind dizolvarea grupului ALDE din Parlamentul European și dupa declarațiile lui Guy Verhofstadt privind excluderea ALDE Romania din familia europeana, Varujan Vosganian se intreaba ironic cine pleaca "pana la urma" din Alianța."Guy Verhofstadt, liderul fracțiunii…

- ''Autostrazile sunt cheia dezvoltarii rutelor comerciale și economice in beneficiul cetațenilor romani! Dupa ani de tergiversari și așteptare, guvernarea PSD a reușit, in doar cateva luni, sa ajunga in faza finala a procedurilor pentru inceperea construcției autostrazii Ploiești - Brașov -…

- Presedintele ALDE Galati, Cristian Dima, a declarat intr-o conferinta de presa, ca ALDE a depus doar jumatate din listele cu semnaturile pentru sustinerea candidaturilor pentru alegerile europarlamentare, pentru a nu le da prea mult de munca Biroului Electoral Central. Cristian Dima a criticat candidatura…