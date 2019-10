USLIP anunţă 'promovare gratuită' parlamentarilor care susţin un proiect de lege pentru stoparea defrişărilor "Oferim promovare gratuita timp de 1 an deputatului/ei care va promova un proiect legislativ prin care va fi interzisa defrisarea in scop industrial pe o perioada de 10 ani! Conditia este ca proiectul sa fie adoptat", se mentioneaza intr-un comunicat remis, joi, presei, scrie Agerpres. Liderul USLIP Iasi, Laviniu Lacusta, a declarat, pentru AGERPRES, ca decizia a fost luata dupa ce un padurar a fost gasit mort intr-o zona montana din judetul Maramures. "Nu face nimeni nimic. Este evident ca nu face nimeni nimic. Avem semnale in fiecare zi ca padurarii sunt batuti si chiar omorati.… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

