Stiri pe aceeasi tema

- Luni, cu o zi inainte ca PSD sa-si stabileasca in Biroul Politic candidatul la prezidentiale, premierul Viorica Dancila se va intalni cu Victor Ponta si cu Calin Popescu Tariceanu pentru a le cere sa sprijine prezidentiabilul partidului. Aceasta, in conditiile in care ALDE a anuntat ca ar vrea si el…

- Frontul PSD, care asigura inca majoritatea parlamentara, este pe cale sa se faca țandari. Ceea ce echivaleaza, mai devreme sau mai tarziu, cu pierderea guvernarii. Marul discordiei sunt alegerile prezidențiale. Cauza discordiei s-a dovedit a fi incapacitatea PSD de a stabili din timp profilul candidatului…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, intr-o emisiune la TVR 1, ca Viorica Dancila nu are șanse sa caștige alegerile prezidențiale, europarlamentarul estimand ca primul-ministru risca sa nu intre nici macar in turul II. Traian Basescu a facut o comparație intre Dancila și femeile care au caștigat…

- Viorica Dancila ar strange doar 6,7% din voturi, daca duminica viitoare ar fi alegeri prezidențiale, potrivit unui barometru IMAS realizat la sfarșitul lunii iunie. In acest sondaj au fost selectate doar raspunsurile celor care au declarat ca merg la vot, nu și ale indecișilor. Viorica Dancila…

- Kelemen Hunor a explicat, intr-o conferinta de presa, ca formarea unei noi majoritati in perioada dintre alegeri este legala si constitutionala, insa nu exista un lider care sa coaguleze o astfel de majoritate."Pentru acest lucru ai nevoie de o idee, de un program sau de un lider, sau in…

- Elena Udrea a facut declaratii in urma interventiei de joi seara a fostului inculpat Sebastian Ghita, care a spus la Antena 3, ca a participat si el la discutia privata relatata de Victor Ponta la SIIJ in calitate de martor, discutie in care Laura Codruta Kovesi ar fi manifestat „apropiere” fata de…

- Elena Udrea intervine in scandalul momentului și face dezvaluiri bomba despre Laura Codruța Kovesi, imediat dupa ce Victor Ponta a rupt tacerea in legatura cu relația dintre fosta șefa a DNA și Sebastian...

- „Wow! Wow!”, a spus Elena Udrea dupa declarațiile lui Ghița de la Antena 3, care comentase asupra afirmatiilor facute de catre Victor Ponta cel care, potrivit Antena 3, ar fi spus, sub juramant ca Laura Codruta Kovesi i s-ar fi adresat in felul urmator: „Daca il mai prind ca vorbește cu aia (Elena…