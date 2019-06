Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Deneș, ministrul Apelor și Padurilor, s-a aflat astazi, 23 mai, in vizita de lucru in județul Neamț, iar unul din popasuri le-a facut dimineața, la Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, din Vanatori-Neamț. Insoțit de directorul Regiei Naționale a Padurilor – Romsilva, Gheorghe Mihailescu,…

- Proiectul privind modernizarea transportului public de calatori in municipiul reședința de județ este al Consiliului Județean Neamț Infrastructura de transport public in municipiul Piatra Neamț va fi modernizata printr-un proiect susținut de catre Consiliul Județean Neamț. Ministerul Dezvoltarii Regionale…

- Primarul Ion Georgescu de la Mioveni a caștigat, joi 16 mai, procesul cu ANI (Agenția Naționala de Integritate), dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie i-a admis recursul impotriva unei sentinte a Curtii de Apel Pitesti de acum trei ani prin care acesta fusese declarat in conflict de interese administrativ.…

- Consiliul Județean Neamț susține sistemul sanitar și specialiștii care iși desfașoara activitatea in acest domeniu, fapt dovedit de masurile adoptate. Creșterile salariale semnificative pentru cadrele medicale – medici și asistenți medicali – sunt urmate de majorari ale veniturilor pentru restul angajaților…

- Președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, anunța ca pe 5 și 6 aprilie 2019, la Piatra Neamț se va juca meciul Romania - Zimbabwe din cadrul Cupei Davis.''Județul Neamț, din nou la inalțime! Pe 5 și 6 aprilie 2019, datorita susținerii Consiliului Județean Neamț, la Piatra Neamț se va juca meciul…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate, conflict de interese de natura administrativa și avere nejustificata in cazul a 19 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. DUMITRAȘCU DIONISIE, Consilier Județean in cadrul Consiliului Județean Neamț - INCOMPATIBILITATE…

- Așa cum am aratat in urma cu aproximativ doua luni, Otilia Rapan, șefa Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Bistrița-Nasaud (AJOFM BN) a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate, care a gasit-o pe șefa instituției bistrițene in conflict de interese administrativ, dupa ce aceasta…

- Dan Vasile Constantin: fost acționar, care, de peste 20 de ani, s-a afla la butoane in județ. Incompatibil in forma continuata, implicat, in timp, in decizii la Consiliul Județean, Apa Serv, Troleibuzul, Spitalul Județean Neamț, Primaria Piatra Neamț, Parking, Locato, etc. Acum consilier personal al…