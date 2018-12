Stiri pe aceeasi tema

- Cetatea Rasnov, Pestera Valea Cetatii si Dino Parc vor fi deschise 7 zile din 7 si in perioada sarbatorilor de Craciun si Anul Nou Primaria Orasului Rasnov anunta ca si la acest sfarsit de an, principalele obiective turistice raman deschise in perioada sarbatorilor de iarna, inclusiv in zilele…

- Este acel moment frumos din an care vine cu o incarcatura emotionala, dar si cu una culinara. Sarbatorile de Craciun si de Anul Nou sunt prilej de bucurie si relaxare, dar pot fi urmate si de un dezechilibru al planului alimentar si al metabolismului. Din punct de vedere alimentar, ar trebui sa fie…

- Compania Nationala Posta Romana informeaza ca in perioada sarbatorilor de iarna, Craciun si Anul Nou, programul de lucru al subunitatilor postale va fi urmatorul: Luni, 24 decembrie 2018, toate subunitatile postale din mediul urban si rural isi vor desfasura activitatea in intervalul orar…

- Ieșenii pot plati taxele și impozitele locale și intre Craciun și Anul Nou. Astfel, Serviciul public de incasare a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului local nu va lucra in zilele 24, 25, 26 și 31 decembrie 2018, respectiv pe 1 și 2 ianuarie 2019. In zilele de 27 și…

- ZILE LIBERE 2018: Vezi ce se intampla cu minivacantele de Craciun si Revelion in mediul privat ZILE LIBERE: Guvernul a hotarat recent ca angajații din sistemul de stat sa primeasca liber in zilele de 24 și 31 decembrie 2018, pentru a se face punte intre zilele libere din weekend și cele legale de Craciun…

- ZILE LIBERE. Minivacanța de Craciun și Revelion va aduce, insa, ore in plus de munca pentru romani la inceputul lunii ianuarie 2019, atunci cand cele doua zile vor fi recuperate. "Am o veste buna pentru angajatii din sistemul bugetar. Se vor bucura de inca doua zile libere, in preajma Craciunilui…

- Inainte de Craciun si de Revelion, calatoria cu autobuzele societatii Gransbus va fi gratuita. Este promisiunea primarului Constantin Toma adresata nu numai pensionarilor, ci tuturor buzoienilor.

- Inainte de Craciun și de Revelion, calatoria cu autobuzele societații Gransbus va fi gratuita. Este promisiunea primarului Constantin Toma adresata nu numai pensionarilor, ci tuturor buzoienilor. Primarul Buzaului, Constantin Toma, a afirmat la un post local de televiziune, ca gratuitatea la transportul…