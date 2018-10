Usain Bolt a marcat primele sale goluri ca fotbalist profesionist

Stiri pe aceeasi tema

- Fosta legenda a atletismului, jamaicanul Usain Bolt, considerat cel mai rapid om al planetei, a inscris primul sau gol ca jucator profesionist de fotbal pentru echipa Central Coast Mariners in fata formatiei South West United, vineri, intr-un meci amical dinaintea sezonului competitional in Australia,…

- Juventus a caștigat și a patra etapa din campionatul Italiei. Torinezii s-au impus cu 2-1, pe teren propriu, impotriva lui Sassuolo. Ronaldo a marcat cele doua goluri ale campioanei Italiei, in minutele 50 și 65, iar pentru oaspeți a punctat Babacar, in minutul 90+1, scrie Mediafax.Ronaldo…

- Fostul atlet Usain Bolt a jucat primele minute in calitate de fotbalist profesionist. Jamaicanul a evoluat pentru echipa australiana Central Coast Mariners in amicalul cu formația Coast Select, scor 6-1. Cel mai rapid om de pe pamant a intrat pe teren in minutul 72 și chiar a avut o șansa mare de gol.…

- Usain Bolt a intrat in joc in minutul 72. Echipa sa a castigat cu 6-1 meciul disputat in fata a 10.000 de spectatori. "A fost bine. Publicul mi-a oferit motivatie. Multumesc pentru aceasta oportunitate. Acum incerc sa ma obisnuiesc cu ceilati jucatori, este magnific ca am putut intra pe teren si am…

- Fostul mare atlet jamaican Usain Bolt a debutat ca fotbalist profesionist, jucand vineri pentru echipa australiana de prima divizie Central Coast Mariners, informeaza France Football. Fostul sprinter, in varsta de 32 de ani, de opt ori campion olimpic, detinator al recordurilor mondiale…

- Legenda sprintului mondial, fostul atlet jamaican Usain Bolt, a recunoscut, marti, ca are dificultati in a se adapta la ritmul fotbalului profesionist, dar munceste din greu pentru a-si imbunatati conditia fizica si a ajunge la nivelul optim inaintea primului sau meci test din aceasta saptamana, informeaza…

- Starul portughez Cristiano Ronaldo a marcat primele sale doua goluri pentru Juventus Torino, in partida castigata cu 5-0 in fata echipei Primavera a clubului torinez, duminica la Villar Perosa, fief-ul familiei Agnelli, informeaza AFP. Ronaldo, transferat de la Real Madrid pentru 100 milioane…

- Fostul mare atlet jamaican Usain Bolt, care viseaza sa devina fotbalist profesionist, se va antrena cu echipa australiana Central Coast Mariners, a anuntat marti clubul din A-League, scrie Agerpres.