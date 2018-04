USA TODAY: De ce sancţiunile ruseşti (şi expulzarea diplomaţilor) nu vor fi eficiente Inasprirea sanctiunilor este o forma de grandomanie: liderii devin duri, trecand la actiuni in forta si decisive. Dar, in general, crudul adevar este acela ca sanctiunile nu sunt eficiente. S-ar putea ca sanctiunile sa reduca o aprovizionare, dar ele nu reduc cererea. Or, asta duce la ascensiunea altor canale de distributie care sa o satisfaca: bursele negre infloresc in timpul sanctiunilor. Asasinatele platite si coruptia devin un mod de viata, blocand dezvoltarea economica si afectand generatiile viitoare. Cei bogati pot plati preturi mai mari pentru niste produse cumparate ilegal, dar saracii… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

- Prin expulzarea celor trei diplomati rusi din Republica Moldova, autoritatile moldovenesti au dorit sa-si arate loialitate fata de Occident. In plus, aceasta actiune ar putea avea urmari neplacute pentru cetatenii moldoveni. Aceste opinii au fost exprimate in cadrul emisiunii „Glavnii vopros” de la…

- Ministerul rus de Externe a convocat vineri mai ambasadori si reprezentanti din mai multe state, care au decis expulzarea diplomatilor rusi, in urma atacului neurotoxic care l-a vizat pe fostul agent secret rus Serghei Skripal.

- Tomislav Doncev, vicepremierul Bulgariei, a declarat, joi, ca Sofia are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca va expulza diplomati rusi in contextul crizei declanșate de atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost spion rus din Marea Britanie, anunța Reuters. ”Situatia politica din Bulgaria este…

- Țarile occidentale au decis sa expulzeze in mod masiv diplomați ruși, ca raspuns la incidentul din orasul britanic Salisbury. Statele Unite ale Americii au anunțat expulzarea din țara a 60 de angajați ai Ministerului Afacerilor Externe din Rusia și inchiderea consulatului american din Seattle. Țarile…

- Jim Mattis, secretarul american al Apararii, a declarat, marti, ca decizia NATO de a expulza mai multi diplomati rusi in contextul atacului neurotoxic din Marea Britanie scoate in evidenta relevanta Aliantei Nord-Atlantice, informeaza site-ul agentiei The Associated Press.

- Decizia autoritaților din Chișinau de a declara persona non grata trei reprezentanți ai legației ruse este legata de luptele politice interne in ajunul campaniei electorale și dorința de a mobiliza un segment al electoratului, considera politologul Bogdan Duca.

- Presa rusa a denunțat marți ca expulzarile coordonate ale diplomaților ruși de catre aproximativ 20 de țari, dupa otravirea cu un agent neurotoxic a fostului agent rus Serghei Skripal, au aruncat relațiile dintre Moscova și Occident intr-o noua perioada a "Razboiului Rece", relateaza AFP.

- Cazul Skripal nu poate fi nicidecum interpretat ca un episod izolat (in plus si ciudat semi-esuat) indreptat impotriva unui spion pensionar gazduit de Marea Britanie ca recompensa pentru servicii trecute, dar, practic, nereprezentand demult niciun fel de amenintare directa pentru noile retele operative…

- Ministrul britanic de Externe, Boris Johnson, a declarat ca expulzarea a peste o suta de diplomati rusi din SUA, Canada si mai multe tari europene reprezinta o manifestare a frustrarii internationale fata de actuala Administratie de la Moscova, informeaza agentia Reuters, citand postul BBC News.

- Presa rusa apreciaza marti ca expulzarile coordonate de diplomati rusi de catre aproximativ 20 de tari dupa otravirea unui fost agent rus au facut ca relatiile intre Moscova si Occident sa intre intr-o noua perioada de "Razboi rece", relateaza France Presse. Acesta este un 'flashmob…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a catalogat drept un act de nebunie politica colectiva decizia mai multor state europene de a expulza diplomati rusi, se afirma intr-un comunicat succint postat pe site-ul reprezentantei diplomatice.

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- Rusia a denunțat, luni, o „provocare”, dupa ce mai multe țari din UE, printre care și Romania, Statele Unite și Canada au anunțat ca vor expulza diplomați ruși, in urma scandalului declanșat de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP.

- Informatizarea ANAF, o conditie absolut necesara pentru combaterea evaziunii fiscale. Mecanismele de control “pe hartie” sunt mult depasite, dar autoritatile romane nu fac nimic pentru a remedia situatia. Programul de informatizare cu Banca Mondiala s-a blocat la nivel de studii de fezabilitate,…

- Aparent banala, constructia unei conducte de gaz pe teritoriul Serbiei inseamna, de fapt, o noua piesa de puzzle pe care Rusia o adauga in jocul sau geostrategic din regiune. Scopul? Controlul total al securitatii energetice europene.

- Uniunea Europeana a adaugat luni patru nume pe lista persoanelor vizate de sanctiunile impuse regimului sirian din cauza rolului sau in dezvoltarea de arme chimice si utilizarea lor impotriva populatiei civile, relateaza AFP. Este vorba de un militar de rang inalt si de trei oameni de stiinta "implicati…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a facut o serie de declarații sambata, dupa ce Rusia a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. ”Nu vom tolera niciodata ca Guvernul Rusiei sa ameninte vietile cetatenilor…

- Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, vineri, ca Rusia are in plan expulzarea diplomatilor britanici, dupa ce Theresa May a anuntat ca 23 de diplomati rusi au la dispozitie o saptamana pentru a parasi tara, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Moscova va expulza in curand un numar de diplomați britanici din Rusia, ca raspuns la acțiunile similare ale Londrei, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov, citat de RIA Novosti. „Obligatoriu“, – a raspuns Lavrov, intrebat daca Moscova are de gand sa expulzeze diplomații britanici din…

- Ambasada Rusiei la Londra a condamnat, miercuri, decizia Marii Britanii de a expulza 23 de diplomati rusi pe motiv ca Moscova este 'vinovata' de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (în sud-vestul Angliei), estimând ca masura

- Majoritatea PSD-ALDE din Senat a respins propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deseurilor, care prevede majorarea cuantumului amenzilor si introducerea unor sanctiuni complementare pentru nerespectarea interdictiei de abandonare a deseurilor. „Depozitele necontrolate…

- Prime Minister Viorica Dancila said on Saturday at the PSD's extraordinary Congress that the Government wants to adopt the German model in the field of public procurement. "The first time it was the Snagov Strategy, when all the political class and the whole civil society shook hands for the…

- Presa internationala trateaza pe larg rezultatele alegerilor din Italia vorbind la unison despre un esec major din perspectiva unitatii europene. Unii analisti au califcat cursa electorala drept ultima batalie dintre un val populist si neliberal care avanseaza si aparatorii timorati si acriti ai actualei…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Directorul adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei , Viktor Kononenko, a declarat, vineri, ca serviciile speciale ruse au planificat incendierea a doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti, transmite agentia RBC, citata de Rador si Radio Chisinau.

- Noua lege electorala face imposibil un guvern stabil. Fortele politice se infrunta in cadrul unei campanii electorale terne, in care predomina propuneri nerealiste si populiste, potrivit Les Echos , citat de Rador. Conform ultimelor sondaje, 45% dintre italieni nu au inca o optiune si se gandesc sa…

- Posturile TV din Gagauzia vor primi sancțiuni pentru ca aceștia continua sa transmita emisiuni informative și analitice rusești, chiar daca a fost primulgata Legea pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului.

- Sigmar Gabriel (foto), ministrul german de Externe, a declarat, sambata, ca sustine reducerea sanctiunilor impuse Rusiei, daca in estul Ucrainei va fi implementat un acord de incetare a focului cu ajutorul ONU. Declarația, citata de Reuters , a fost facuta la Conferința de Securitate de la Munchen,…

- Sancțiunile impuse impotriva concernului rusesc Kalașnikov (parte a corporației de stat Rosteh) i-au inchis accesul pe 70-90% din piața mondiala de arme civile, se arata in raportul trimestrial al companiei, citat de Interfax. „Sancțiunile sectoriale impuse in 2014 impotriva „Kalașnikov“ din partea…

- Un razboi care a inceput de la protestele pasnice impotriva presedintelui Bashar al-Assad degenereaza rapid intr-o competitie globala pentru controlul asupra a ceea ce mai ramane de distrus din Siria, antrenand riscul unui conflict extins. Sub cerul pe care se imbulzesc avioanele de lupta ale unei jumatati…

- Uniunea Europeana nu are inca suficienta vointa politica pentru anularea sau reducerea sanctiunilor internationale impotriva Rusiei, a declarat vineri reprezentantul permanent al Rusiei la UE, Vladimir Chijov, relateaza site-ul agentiei Tass. "Uniunea Europeana nu a introdus noi sanctiuni.…

- Guvernul austriac, alcatuit din crestin-democrati si forte de extrema dreapta, vrea sa reduca transferurile financiare catre Europa de Est, in urmatoarea perioada bugetara a Uniunii Europene (UE), informeaza presa de la Viena, potrivit Rador. "In final, aceasta nu va fi singura mea decizie", declara…

- Guvernul federal german este de parere ca ridicarea sancțiunilor europene impotriva Federației Ruse este posibila numai dupa eliminarea cauzelor impunerii lor, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Cabinetului german, Ulrike Demmer, transmite Ukrinform. „Sancțiunile nu sunt un scop in sine, ele…

- Insa, dincolo de avertismentul primit acum de municipalitate pentru defrisarile de data recenta din parc, inspectorul-sef Mihai Togor (PSD) anunta 9 masuri ce i s-au impus administratorului Murray Press, cu termen de conformare pana in aprilie 2018. Daca acum amenzile ar curge de la 1.000…

- CSM a decis in cazul procurorului Mircea Negulescu Sectia pentru procurori în materie disciplinara a CSM a decis sa îl excluda din magistratura pe Mircea Negulescu, actualmente procuror la Parchetul de pe lânga Judecatoria Câmpina, transferat în februarie, anul trecut,…

- Statele Unite ale Americii au extins sanctiunile impotriva Rusiei din cauza situatiei din Ucraina. Au ajuns pe lista neagra, 21 de cetateni ai Rusiei si Ucrainei , precum si noua companii, potrivit Rador. Cei care ofera bunuri, servicii sau sprijin material persoanelor si entitatilor sanctionate de…

- "Inteligenta artificiala, robotica si celelalte inovatii tehnologice" trebuie sa fie in slujba umanitatii si protejarii vietii noastre pe pamant, in loc sa devina o amenintare "dupa cum prevad, din pacate, unele evaluari". Francisc a trimis un mesaj catre Forumul Economic Mondial de la Davos, citit…

- Omul de afaceri estonian Timo Sas, cu conexiuni in zona armatei ruse, a incercat sa cumpere 12 nave elvețiene pentru a ajuta Rusia sa eludeze sancțiunile internaționale. Potrivit publicației elvețiene Aargauer Zeitung, proprietarul falimentar Hans-Jurg Grunder intenționa sa vanda societatea sa Enzian…

- Doua avioane de vanatoare belgiene tip F-16 de la baza Florennes au interceptat luni dimineata doua bombardiere strategice ale fortelor aeriene ruse tip Tupolev Tu-60 ("Blackjack" in terminologia NATO) deasupra Marii Nordului - au transmis surse militare, potrivit Rador care citeaza Le Libre.

- Este in plina desfasurare sedinta conducerii PSD care ar trebui sa clarifice tensiunile din partid. De o parte sunt organizatii care il sprijina pe liderul formatiunii, Liviu Dragnea, iar de cealalta parte sunt partizanii premierului Mihai Tudose, care si-ar putea pierde functia din cauza conflictului…

- Donald Trump, presedintele SUA, a prelungit, vineri seara, suspendarea sanctiunilor decisa in cadrul Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul, dar oficiali de la Casa Alba sustin ca este ultima data cand liderul american accepta acest lucru.

- Maria Zakharova, purtatorul de cuvânt al Ministerului rus de Externe, a declarat, joi, ca Moscova are dreptul de a reactiona la promulgarea legii antipropaganda din Republica Moldova, argumentând ca pachetul legislativ discrimineaza presa rusa, relateaza

- Statele Unite au impus, vineri, sanctiuni impotriva a patru fosti sau actuali oficiali ai guvernului venezuelean, inclusiv impotriva fostului ministru pentru rationalizarea alimentelor, acuzat de opozitie de coruptie in importul alimentelor, relateaza Reuters.

- Comisia externa a Camerei Reprezentantilor din Belarus (camera inferioara a parlamentului) a propus guvernului de la Minsk introducerea asa-zisului "certificat de compatriot". Mediile locale arata ca o persoana care poseda un astfel de certificat ar putea, intre altele, sa intre in Belarus fara viza.…

- Conform afirmatiilor a doua surse europene, Coreea de Nord a fost aprovizionata de nave rusesti cu produse petroliere, prin incalcarea dispozitiilor adoptate de ONU. Sambata, Ministerul rus al Afacerilor Externe a dat asigurari ca Moscova respecta aceste sanctiuni, potrivit Rador care citeaza Le Temps.