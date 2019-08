„US Open”, primul tur: Simona Halep vs Nicole Gibbs 6-3; 3-6; 6-2

„US Open”, primul tur: Simona Halep vs Nicole Gibbs 6-3; 3-6;…

Simona Halep a intalnit o jucatoare calificata pe tabloul principal din postura de „lucky loser” (Gibbs, clasata pe locul 135 WTA, este inscrisa, in general, de o maniera directa, la Challenger-uri, uneori la WTA 250)… Romanca a avut destul timp pentru a-și pregati turneul, pentru a-și organiza programul (dupa eșecurile numite „Rogers Cup” și Cincinnati)… Insa, evoluțiile sale pe „suprafața dura” au parut, in 2019, ca stau sub semnul unui „sindrom al prea prea-plinului sufletesc” de dupa caștigarea Wimbledon-ului…