US OPEN 2019 // VIDEO Jucătorii au scăpat de sub control! Mike…

Mike Bryan (41 de ani, 3 ATP) la dublu a fost amendat de organizatorii de la US Open 2019 cu 10.000 de dolari dupa ce a mimat ca impușca un arbitru de linie in timpul unei partide. Duminica, in timpul duelului pe care il disputa alaturi de fratele sau Bob Bryan contra lui Roberto Carbelles Baena și Federico Delbonis, Mike Bryan a contestat o decizie a unuia dintre arbitrii de linie, mimand apoi ca il „impușca” pe acesta cu racheta. ...