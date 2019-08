Stiri pe aceeasi tema

Marius Copil (28 de ani, 96 ATP) il va intalni pe francezul Ugo Humbert (21 de ani, 62 ATP), in primul tur al turneului de Mare Șlem de la US Open, anunța MEDIAFAX.

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de spaniolul Pablo Carreno-Busta cu 6-3, 6-7 (3), 6-4, marti, in runda a doua a turneului ATP de la Winston-Salem (Carolina de Nord), dotat cu premii totale de 717.955 dolari. Copil (28 ani, 96 ATP) s-a inclinat in fata favoritului numarul 11…

- Colectionarul Marc Baradel il acuza pe negustorul de arta Masher Edelman ca este responsabil de accidentul fatal in care opera "Poisson", de Constantin Brancusi, a fost distrusa. Francezul reclama o compensatie importanta pentru opera realizata intre 1924 si 1926 de sculptorul roman, potrivit Le…

- * Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul sapte, o va infrunta pe belarusa Aleksandra Sasnovici in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, conform tragerii la sorti efectuate vineri. * Tenismanul roman Marius Copil il va intalni pe argentinianul…

- Tenismanul roman Marius Copil il va intalni pe argentinianul Guido Pella, cap de serie numarul 26, in prima runda a turneului de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, potrivit tragerii la sorti efectuate vineri.

- Tenismanul roman Marius Copil si francezul Ugo Humbert au fost invinsi de cuplul Santiago Gonzalez (Mexic)/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Pakistan) cu 6-0, 4-6, 10-4, vineri, in semifinalele probei de dublu la turneul challenger de la Ilkley (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 137.560 euro. …

- Tenismanul roman Marius Copil a fost invins de francezul Benoit Paire, cu 6-4, 6-7 (5), 6-0, 6-1, luni, intr-un meci din prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului.