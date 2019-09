US Air Force se dotează cu PHASER, prima armă cu microunde împotriva…

Atacurile cu drone, inclusiv lovitura în roi din Arabia Saudita, se înmulțesc și armata americana are tot interesul sa le poata anihila. Pentagonul a notificat Congresul ca a achiziționat un sistem de arme cu microunde destinat sa doboare roiurile de drone inamice cu pulsații de energie. Achiziția vine și cu intenția de a desfașura sistemul PHASER în strainatate pentru o evaluare de un an, fiind prima arma energetica defensiva în aceasta situație.

US Air Force a cheltuit 16,8 milioane de dolari pentru un prototip de sistem cu microunde de mare putere pentru &"o evaluare…