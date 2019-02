Urzici cu usturoi Urzicile se curata, se spala bine si se pun la fiert in apa cu sare. Intr-o tigaie se incinge uleiul si se pune la calit usturoiul, peste care se adauga urzicile fierte si cu putina zeama. Le lasam sa se caleasca, le amestecam bine cu o lingura, adaugam si faina, sare si piper dupa gust si le frecam bine pana seaca zeama si ies ca un piure! Serviti cu placere! Sunt foarte bune alaturi de un ou prajit! Pofta buna! Ingredientele si cantitatile le gasesti pe sfatulparintilor.ro Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

