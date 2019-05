Stiri pe aceeasi tema

- In contextul alegerilor europarlamentare, publicația Financial Times a realizat o analiza privind statele din Europa Centrala si de Est, precum Polonia, Ungaria si Romania, care se confrunta cu tendințe autoritariste. Intr-un articol despre capacitatea Uniunii Europene de a-și rezolva problema autocrației,…

- Inaintea votului de duminica, va reamintim ca Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene decid impreuna cu privire la actele legislative care influențeaza viața de zi cu zi a cetațenilor Uniunii. Printre temele acestor acte legislative se număra libera circulație și protecția…

- Odata aleși in Parlamentul European, eurodeputații social-democrați vor milita pentru eliminarea standardelor duble la alimente in Uniunea Europeana, pentru a oferi tuturor romanilor șansa de a accesa la raft produse de aceeași calitate precum cele din Vestul Uniunii Europene. Este necesara uniformizarea…

- Declaratia de la Sibiu "Noi, liderii Uniunii Europene, ne-am intrunit la Sibiu pentru a discuta si a privi inainte spre viitorul nostru comun. Peste cateva saptamani, cetatenii europeni isi vor alege reprezentantii in Parlamentul European, la patruzeci de ani dupa exercitarea, pentru…

- Potrivit agendei sefului statului, miercuri de la ora 16.00, Klaus Iohannis va participa la reuniunea Biroului Executiv al PNL, impreuna cu presedintii de consilii judetene si primarii de municipii liberali, care se va desfasura la Sibiu.Presedintele va fi prezent apoi la deschiderea Conferintei…

- Alegerile pentru Parlamentul European vor fi o "zi a trezirii" pentru tarile din Uniunea Europeana, a declarat vicepremierul italian Matteo Salvini pentru televiziunea publica ungara, transmite vineri MTI, potrivit Agerpres. Potrivit lui Salvini, "migratia necontrolata" nu a facut decat sa…

- Liderii Uniunii Europene au acceptat sa ofere Marii Britanii o amanare a procesului Brexit pana pe data de 31 octombrie 2019. Potrivit unor surse diplomatice citate de The Guardian, pe langa aceasta prelungire, liderii europeni au stabilit o evaluare a situatiei in luna iunie, pentru a determina…

- Acesta a vorbit despre alegerile europarlamentare, precizand ca iși dorește pe lista PSD sa fie oameni care sa sprijine interesele Romaniei in Uniunea Europeana. „Nu am promis pana acum niciun loc nimanui, dar va spun astazi, in Oltenia: mi-aș dori ca pe aceasta lista sa fie Claudiu Manda.…