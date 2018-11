Urticarie la copii. Ce este. De ce apare şi cum se tratează urticaria la copii Aceasta afectiune este destul de frecventa la copii, insa nu e contagioasa. Asa ca micutii nu se pot imbolnavi unul de la altul. Eruptiile dureaza, de regula, incepand de la cateva ore si pana la cateva zile. Totusi, e posibil ca ele sa persiste si timp de cateva luni. Orice parinte trebuie sa fie insa pregatit si pentru situatii in care urticaria dispare dintr-o anumita zona doar ca sa reapara in alt loc pe corpul copilului. Urticarie la copii. De ce apare? Urticarie la copii. De ce apare? Natura alergica a acestei afectiuni face ca urticaria sa apara atunci cand organismul produce histamina, o substanta secretata… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

