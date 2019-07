"Cu siguranta vom vota PENTRU. Ministrul german al Apararii promite ca daca va fi validata in funcția de președinte al Comisiei Europene, ea va propune salarii minime garantate pentru toti lucratorii europeni, o schema de asistenta pentru somaj, reformarea politicii de azil pentru migranti in sensul impartirii poverii intre statele UE si revizuirea modului in care este monitorizata respectarea statului de drept in tarile UE.

In plus, a anuntat si sustinerea reducerii emisiilor de carbon cu 55% pana in anul 2030, dar, de asemenea, a promis si reformarea modului in care UE monitorizeaza…