Ursula von der Leyen promite un nou mecanism care să monitorizeze respectarea statului de drept In ceea ce priveste egalitatea de gen, von der Leyen a declarat: „Noi reprezentam jumatate din populatie” pentru ca apoi sa promita ca echipa sa de comisari va fi compusa dintr-un numar egal de femei si barbati. In cazul in care nu vor fi propuse destule femei, ea a precizat ca nu va ezita sa ceara noi propuneri.



Von der Leyen a facut apel la UE sa se alature Conventiei de la Istanbul privind combaterea violentei impotriva femeilor si a violentei domestice.



Ea a promis sa tripleze bugetul programului educational Erasmus, scrie News.ro.



In ceea ce priveste statul de drept

Sursa articol: rtv.net

