Ursula von der Leyen, prima femeie preşedinte la Comisia Europeană. Mesajul lui Tăriceanu: Dincolo de felicitări, nutresc speranţa "O felicit pe doamna Ursula von der Leyen pentru victoria de ieri și ii urez mult succes in dificilul mandat care o așteapta, la carma C.E. O reușita cu atat mai mare cu cat aparține unei femei, prima care accede intr-un post de asemenea anvergura, și asta e bine, pentru ca avem nevoie de femei in marea politica. Dincolo de felicitari, nutresc speranța ca dna. von der Leyen va aduce cu sine și acea necesara schimbare de optica la nivelul comisiei, in primul rand pentru eliminarea clivajului intre Vest și Est la care s-a ajuns in mandatul Juncker. Sper ca dna. von der Leyen sa se țina… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

