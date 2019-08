Ursula von der Leyen pe muchie de cuțit pentru a-și forma Comisia Europeană Confirmata în extremis de Parlamentul European, germana Ursula von der Leyen lucreaza la compunerea noii sale comisii, un exercițiu “delicat&", deoarece trebuie sa se descurce cu cerințele partidelor politice pentru a obține învestitura lor în octombrie, potrivit La Libre, citat de Rador.



Ea se va afla în fruntea unei echipe de 26 de membri - și nu 27 – din cauza divorțului așteptat pe 31 octombrie de Regatul Unit, dar îi mai lipseau șase candidați înaintea pauzei de pe 15 august pentru a începe sa atribuie portofoliile.

Franța, Italia,…

Sursa articol: hotnews.ro

