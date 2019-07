Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a validat marti cu 383 de voturi pentru, 22 de abtineri si 327 voturi impotriva nominalizarea Ursulei von der Leyen pentru presedintia Comisiei Europene, potrivit Agerpres.Ea va ocupa acest post incepand cu 1 noiembrie 2019 si ii va urma in functie luxemburghezului Jean Claude Juncker,…

- Ursula von der Leyen a anuntat ca, indiferent de rezultatul votului pentru investirea in functia de presedinte al Comisiei Europene, va demisiona din postul de ministru german al Apararii, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax."Maine voi cere increderea Parlamentului European.…

- "Am vrut sa ne asiguram ca, inainte de a vota pentru candidata germana, exista in programul sau pe urmatorii cinci ani și obiectivele noastre pe care le-am prezentat in campania electorala. Este important ca și-a declarat susținerea pentru reducerea decalajului dintre Estul și Vestul Uniunii Europene…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, le-a cerut joi deputatilor in Parlamentul European sa sprijine numirea Ursulei von der Leyen, insistand ca decizia liderilor Uniunii Europene de a o desemna pentru postul de presedinte al Comisiei Europene a fost democratica, transmit Reuters si DPA. ”Pentru…

- Ursula von der Leyen, desemnata de Consiliul European pentru functia de presedinte al Comisiei Europene, a anuntat miercuri seara ca va prezenta în cel mult doua saptamâni o "viziune" privind politicile Uniunii Europene pentru urmatorii cinci ani."Am intentia de a…